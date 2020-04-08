Когда отказаться от новых отношений и покупок: астролог назвала даты

В период ретроградной Венеры не стоит завязывать новые отношения, спрогнозировала астролог / УНИАН

Астролог Людмила Булгакова предупредила, что с 13 мая по 25 июня, когда Венера будет находиться в ретроградном (попятном) движении, чтобы избежать подвохов, не стоит завязывать новые отношения, делать покупки и вступать в брак.

В этот период в жизнь могут вернуться люди, к которым вы испытывали романтические чувства, но расстались с ними и, возможно, не по своей воле, рассказала эксперт в интервью Фактам.

По словам собеседницы, таким образом можно получить шанс продлить отношения или завершить их.

"В период ретроградной Венеры не рекомендуется покупать предметы искусства – велик риск приобрести подделку вместо оригинала, подписывать финансовые договора и заключать сделки", – спрогнозировала Булгакова.

Эксперт добавила, что период будет очень продуктивным для сценаристов, писателей и поэтов – они могут создать шедевры, особенно, если будут писать о любви.

Ранее астролог Влад Росс предупредил, что до 10 апреля возможны катастрофические ситуации, которые способны выбить из колеи. Эксперт добавил, что до 10 числа не стоит принимать важные решения.