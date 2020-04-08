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Когда отказаться от новых отношений и покупок: астролог назвала даты

8 апреля 2020, 18:00

В период ретроградной Венеры лучше не оформлять отношения, посоветовала эксперт.

Астролог спрогнозировала, что в период ретроградной Венеры не стоит завязывать новые отношения – Ретроградная Венера
В период ретроградной Венеры не стоит завязывать новые отношения, спрогнозировала астролог / УНИАН

Астролог Людмила Булгакова предупредила, что с 13 мая по 25 июня, когда Венера будет находиться в ретроградном (попятном) движении, чтобы избежать подвохов, не стоит завязывать новые отношения, делать покупки и вступать в брак.

В этот период в жизнь могут вернуться люди, к которым вы испытывали романтические чувства, но расстались с ними и, возможно, не по своей воле, рассказала эксперт в интервью Фактам.

По словам собеседницы, таким образом можно получить шанс продлить отношения или завершить их.

"В период ретроградной Венеры не рекомендуется покупать предметы искусства – велик риск приобрести подделку вместо оригинала, подписывать финансовые договора и заключать сделки", – спрогнозировала Булгакова.

Эксперт добавила, что период будет очень продуктивным для сценаристов, писателей и поэтов – они могут создать шедевры, особенно, если будут писать о любви.

Ранее астролог Влад Росс предупредил, что до 10 апреля возможны катастрофические ситуации, которые способны выбить из колеи. Эксперт добавил, что до 10 числа не стоит принимать важные решения.

Людмила Булгакова Гороскоп 2020 ретроградная Венера
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