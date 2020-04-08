"Зло вернется": астролог предупредила об угрозах ближайших дней

В пятницу и субботу не стоит вести себя грубо, посоветовала астролог / Reuters

Астролог Людмила Булгакова предупредила, что в пятницу и субботу, 10-11 апреля, не стоит оскорблять окружающих – любое зло, причиненное другим, со временем обязательно вернется.

В эти дни не стоит потакать желанию выяснить отношения с близким человеком, лучше отказаться от серьезных физических нагрузок, а браться можно за домашние дела, рассказала эксперт Фактам.

Собеседница предупредила, что стоит постараться не напрягать глаза и следить за артериальным давлением.

"…(10-11 апреля – Ред.) не стоит потакать низменным страстям, вести себя грубо, оскорблять окружающих – любое причиненное другим зло со временем обязательно вернется", – сказала Булгакова.

Эксперт добавила, что самые сложные задачи будут решаться без напряжения.

"…можно делать процедуры по очищению кожи, окажут прекрасное действие любые маски", – посоветовала астролог.

Ранее Людмила Булгакова говорила, что в период ретроградной Венеры (13 мая – 25 июня) лучше не завязывать новые отношения, не вступать в брак и не делать покупки. По ее словам, в это период в жизнь могут вернуться люди, к которым вы испытывали романтические чувства.