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Астролог сказал, когда и почему Зеленскому грозит потеря поста

10 апреля 2020, 06:40

У президента может начаться депрессия, сказал астролог.

Астролог предупредил, что Владимир Зеленский может покинуть президентский пост по двум причинам – Гороскоп Зеленский
Владимир Зеленский может покинуть президентский пост по двум причинам, предупредил астролог / УНИАН

Для президента Владимира Зеленского 2021-й год станет самым сложным, риск покинуть должность будет наибольшим.

У главы государства может начаться депрессия, за которой последует добровольная отставка, а импичмент ему не грозит, рассказал астролог Влад Росс Главреду.

По словам собеседника, если Зеленский потеряет президентский пост то, скорее всего, это будет добровольное отречение, или – из-за угрозы жизни.

"Большой вопрос – удержится ли Зеленский у власти в 2021 году. Это будет сложно сделать, поскольку Сатурн, планета большого несчастья, ниспровержения и больших трудностей, соединится с Солнцем, планетой, связанной с королевским и президентским правлением, в день рождения Зеленского, 25 января, и будет оставаться целый год в Водолее", – сказал он.

Астролог отметил, что украинский лидер Водолей, и он родился в январе, поэтому для него все это – хуже не придумаешь. 

"…2021-й – это самый сложный год, когда риск покинуть пост будет наиболее велик. Не исключаю, что в это время у него может начаться депрессия, за которой последует добровольная отставка", – заявил эксперт.

Ранее Влад Росс спрогнозировал, что на жизнь Владимира Зеленского могут покушаться. Астролог сказал, что президенту стоит обзавестись такой же охраной, как у его российского коллеги Владимира Путина.

Владимир Зеленский гороскоп Влад Росс
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