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"Восходящая звезда богатства": астролог рассказала, кому суждено купаться в золоте

11 апреля 2020, 05:32

Астролог рассказала о гармонии духовного и материального богатства.

ведическая астрология
Астролог рассказала о гармонии духовного и материального богатства / psi-technology.net

По словам астролога высшей категории Оксаны Костюк, 27-м лунным созвездием является Ревати, которое активно с 29 марта по 12 апреля.

Как рассказала она Главреду, Ревати – это звезда богатства, что в переводе означает "обильная", "дающая богатство", "выходящая за пределы".

"Божественная накшатра, жизненная цель – осознать высшую истину, живя на Земле, принцип – разрушение. Каста слуга. Нрав нежный, мягкий", - сообщила астролог.

По ее словам, острым желанием для людей Ревати является самореализация, поскольку они хотят слиться с бесконечностью и растворить своё индивидуальное эго.

Духовный путь Ревати - это жертвенность, отказ от желаемого во благо других. Люди Ревати выполняют это через служение человечеству, не ожидая слов благодарности. Такой путь сложен для реализации, но то, что трудно для других, то для людей Ревати является их второй натурой, говорит астролог.

"Это самая прекрасаня накшатра из того, что Вселенная нам может предложить. Она является эссенцией всех 27 накшатр, она может предложить бесконечное количество возможностей. Здесь мы говорим о душе, которая находится на высшем уровне развития, на высшем уровне вибрации, она способна переходить эти границы", - отметила ведический астролог.

Ревати связана с богатством и процветанием на всех уровнях:

  • Богатство Ревати - это одновременно духовное и материальное богатство, она наделяет своих подопечных сильной интуицией;
  • Ревати называют утробой Божественной матери, которая раскрывает тайны окончания и начала – это мистический процесс, мистерия уничтожения и возрождения, мистерия трансформации, перерождения, перевоплощения;
  • Сила Ревати – питать, защищать, воспитывать;
  • Желание – стать покровителем животных. Им нравится направлять кого-то, кормить кого-то – это реализация этого желания;
  • Результат – питание всего мира.

Астролог уточнила, что эти образы подчеркивают питательный и поддерживающий аспект Ревати.

"Поэтому Ревати связана и с благочестием. И кроме того, Ревати – это накшатра священников, самопожертвования, отречения, питания", - добавила Костюк.

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Напомним, ранее астролог рассказала, кому суждено грести "бабло" лопатой.

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