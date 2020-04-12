Гороскоп всех знаков Зодиака на Вербное воскресенье: головокружительный успех и новые поклонники

Тельцам в праздничный день пообещали новое увлечение.
Воскресенье, 12 апреля, – Вербное воскресенье 2020 и 19 лунный день – советуют провести в умиротворении и спокойствии, отложить тяжелые дела. Не всем удастся избежать волнения, но для некоторых оно будет приятным.
Гороскоп на 12 апреля 2020 года прогнозирует Рыбам головокружительный успех, Стрельцам – новых поклонников, а Тельцам – новое увлечение.
Каким будет праздничный день для водных знаков Зодиака
Гороскоп на 12 апреля 2020 года – Рак
Доверяй, но проверяй, а еще лучше – просто проверяй. В этот день не стоит всем верить на слово. Откажитесь от еды, которая может вам навредить.
Гороскоп на 12 апреля 2020 – Скорпион
Хватит со всеми цапаться, задумайтесь над причиной конфликтов, возможно, проблема не только в окружающих.
Читайте такжеКогда отказаться от новых отношений и покупок: астролог назвала датыПомечтайте, как хотели бы провести лето.
Гороскоп на сегодня – Рыбы
Возможен головокружительный успех и в делах, и в личной жизни. Постарайтесь остудить голову и продолжать работать. Не идеализируйте человека, которого любите.
Каким будет праздничный день для огненных знаков Зодиака
Гороскоп на 12 апреля 2020 года – Стрелец
Круг ваших поклонников может расшириться, наслаждайтесь вниманием. Не время для серьезных переговоров, лучше пообщайтесь с близкими.
Гороскоп на 12 апреля 2020 – Лев
Не ищите себе "пастора". Лучше не браться за сложные дела, которыми раньше не занимались.
Гороскоп на сегодня – Овен
Найдите время для общения с теми, кто вам дорог. Лучше никому не давать деньги в долг, можно испортить отношения.
Каким будет праздничный день для земных знаков Зодиака
Гороскоп на 12 апреля 2020 года – Козерог
Возможно, придется менять планы, будьте терпеливы. Пока не стоит искать приключения на пятую точку, в частности, финансовые.
Гороскоп на 12 апреля 2020 – Дева
Ударьте по негативу улыбкой, и жить станет приятнее. Не стесняйтесь говорить комплименты.
Гороскоп на сегодня – Телец
Не взваливайте на свои плечи больше, чем можете донести. Можно кардинально изменить личную жизнь.
Каким будет праздничный день для воздушных знаков Зодиака
Гороскоп на 12 апреля 2020 года – Близнецы
Если какие-то дела завалялись в длинном ящике – достаньте их оттуда и решите. Пользуйтесь своей головой и доверяйте внутреннему голосу.
Гороскоп на 12 апреля 2020 – Весы
Стройте планы, но не делитесь ими. Наслаждайтесь весенними днями. Уделите внимание тем, кто вас вдохновляет.
Гороскоп на сегодня – Водолей
Не лучший день для активной деятельности и начала новых проектов. Прислушивайтесь к интуиции.
Совет для всех знаков Зодиака от астропсихолога Александра Бабича
"Все, что произойдет в этот день, является кармической отработкой вашей жизни", – поделился эксперт прогнозом с Главредом.