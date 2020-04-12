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Гороскоп всех знаков Зодиака на Вербное воскресенье: головокружительный успех и новые поклонники

12 апреля 2020, 07:55

Тельцам в праздничный день пообещали новое увлечение.

Рыбам светит головокружительный успех – Гороскоп на 11 апреля 2020 года
Головокружительный успех сегодня светит Рыбам / УНИАН

Воскресенье, 12 апреля, – Вербное воскресенье 2020 и 19 лунный день – советуют провести в умиротворении и спокойствии, отложить тяжелые дела. Не всем удастся избежать волнения, но для некоторых оно будет приятным.

Гороскоп на 12 апреля 2020 года прогнозирует Рыбам головокружительный успех, Стрельцам – новых поклонников, а Тельцам – новое увлечение.

Каким будет праздничный день для водных знаков Зодиака

Гороскоп на 12 апреля 2020 года – Рак

Доверяй, но проверяй, а еще лучше – просто проверяй. В этот день не стоит всем верить на слово. Откажитесь от еды, которая может вам навредить.

Гороскоп на 12 апреля 2020 – Скорпион

Хватит со всеми цапаться, задумайтесь над причиной конфликтов, возможно, проблема не только в окружающих.

Читайте такжеКогда отказаться от новых отношений и покупок: астролог назвала датыПомечтайте, как хотели бы провести лето.

Гороскоп на сегодня – Рыбы

Возможен головокружительный успех и в делах, и в личной жизни. Постарайтесь остудить голову и продолжать работать. Не идеализируйте человека, которого любите.

Каким будет праздничный день для огненных знаков Зодиака

Гороскоп на 12 апреля 2020 года – Стрелец

Круг ваших поклонников может расшириться, наслаждайтесь вниманием. Не время для серьезных переговоров, лучше пообщайтесь с близкими.

Гороскоп на 12 апреля 2020 – Лев

Не ищите себе "пастора". Лучше не браться за сложные дела, которыми раньше не занимались. 

Гороскоп на сегодня – Овен

Найдите время для общения с теми, кто вам дорог. Лучше никому не давать деньги в долг, можно испортить отношения.

Каким будет праздничный день для земных знаков Зодиака

Гороскоп на 12 апреля 2020 года – Козерог

Возможно, придется менять планы, будьте терпеливы. Пока не стоит искать приключения на пятую точку, в частности, финансовые.

Гороскоп на 12 апреля 2020 – Дева

Ударьте по негативу улыбкой, и жить станет приятнее. Не стесняйтесь говорить комплименты.

Гороскоп на сегодня – Телец

Не взваливайте на свои плечи больше, чем можете донести. Можно кардинально изменить личную жизнь.

Каким будет праздничный день для воздушных знаков Зодиака

Гороскоп на 12 апреля 2020 года – Близнецы

Если какие-то дела завалялись в длинном ящике – достаньте их оттуда и решите. Пользуйтесь своей головой и доверяйте внутреннему голосу.

Гороскоп на 12 апреля 2020 – Весы

Стройте планы, но не делитесь ими. Наслаждайтесь весенними днями. Уделите внимание тем, кто вас вдохновляет.

Гороскоп на сегодня – Водолей

Не лучший день для активной деятельности и начала новых проектов. Прислушивайтесь к интуиции.

Совет для всех знаков Зодиака от астропсихолога Александра Бабича

"Все, что произойдет в этот день, является кармической отработкой вашей жизни", – поделился эксперт прогнозом с Главредом.

Александр Бабич сообщил, что события сегодняшнего дня – кармическая отработка вашей жизни – Гороскоп на 12 апреля 2020 года
События в Вербное воскресенье 2020 – кармическая отработка вашей жизни, сообщил Александр Бабич / УНИАН

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