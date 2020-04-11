Астролог раскрыл отличное время для интернет-романов: названы даты

Наступает период, в который возможны успехи в любовных делах, поделился эксперт.
Астролог Влад Росс спрогнозировал, что с субботы, 11 апреля, по субботу, 18 апреля, будет отличное время для завязывания интернет-романов.
Период с 11 по 18 апреля также благоприятен для деловой активности и ведения бизнеса, рассказал эксперт Главреду.
По его словам, в это время Марс сделает прекрасный аспект к Венере, что также прочит успех в любовных делах.
Росс добавил, что отношения, завязанные во второй половине апреля, могут быть более прочными, чем те, которые завязались в начале месяца.
"…в период с 11 по 18 апреля смело организовываете романтические встречи, стройте планы с любимыми и завязывайте романы. Учитывая нынешние обстоятельства, это будет отличное время для завязывания интернет-романов и отношений по интернету, в переписке…", – спрогнозировал астролог.
Ранее астролог Людмила Булгакова говорила, что в период ретроградной Венеры (13 мая – 25 июня) лучше не завязывать новые отношения, не вступать в брак и не делать покупки.