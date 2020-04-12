"Множество успехов": астролог назвал задачу Зеленского

Президента ждут успехи в конце 2021 года, сказал эксперт.
Задача президента Владимира Зеленского – выстоять и продержаться на посту до осени 2021 года.
В конце 2021-го украинского лидера ждет множество успехов, рассказал астролог Влад Росс Главреду.
По его словам, Юпитер войдет в дом власти и разрешит все проблемы.
"Преодолев все трудности, которые выпадут в 2021 году, Зеленский войдет в удачный период – осень и конец следующего года станут прекрасным временем со множеством удач и успехов. Потому его задача – выстоять и продержаться до осени 2021-го", – сказал он.
Ранее Влад Росс говорил, что для Владимира Зеленского самым сложным будет 2021 год, у него может начать депрессия, и он может покинуть пост президента. Также астролог предупреждал, что Зеленского способен убить человек, который пользуется доверием.