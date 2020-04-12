"Множество успехов": астролог назвал задачу Зеленского

Владимиру Зеленскому в 2021-м нужно выстоять до осени, спрогнозировал астролог / УНИАН

Задача президента Владимира Зеленского – выстоять и продержаться на посту до осени 2021 года.

В конце 2021-го украинского лидера ждет множество успехов, рассказал астролог Влад Росс Главреду.

По его словам, Юпитер войдет в дом власти и разрешит все проблемы.

"Преодолев все трудности, которые выпадут в 2021 году, Зеленский войдет в удачный период – осень и конец следующего года станут прекрасным временем со множеством удач и успехов. Потому его задача – выстоять и продержаться до осени 2021-го", – сказал он.

Ранее Влад Росс говорил, что для Владимира Зеленского самым сложным будет 2021 год, у него может начать депрессия, и он может покинуть пост президента. Также астролог предупреждал, что Зеленского способен убить человек, который пользуется доверием.