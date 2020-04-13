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Гороскоп всех знаков Зодиака на 13 апреля: бесценная помощь, влюбленность и разрушительная гордыня

13 апреля 2020, 07:24

В День рок-н-ролла 2020 Ракам посоветовали побороться с трудоголизмом.

Влюбленность спрогнозирована Козерогам – Гороскоп на 13 апреля 2020 года
Козерогам на сегодня спрогнозирована влюбленность / УНИАН

Понедельник, 13 апреля, – 20 лунный день и Всемирный день рок-н-ролла, можно сделать драйвовым и позитивным.

Не всем знакам Зодиака гороскоп на 13 апреля 2020 года советует сильно расслабляться, в частности, Львам лучше контролировать себя, им грозит разрушительная гордыня.

Нескольким знакам звезды советуют открыться новым чувствам – Девы могут признаваться в чувствах, а в сердце Козерогов может поселиться влюбленность. В праздничный день Стрельцам спрогнозирована бесценная помощь. 

Какими событиями огненным знакам Зодиака заполнить праздничный день 

Гороскоп на 13 апреля 2020 года – Овен

Научитесь слышать близких и идти хоть на небольшие уступки. Те, кому вы доверяете, помогут, но будьте готовы сделать все сами.

Гороскоп на 13 апреля 2020 – Лев

Будьте аккуратны во время общения, возможно, вы задерете нос, и из-за этого отношения будут разрушены.

Читайте такжеГороскоп на неделю: кому грозят убытки и серьезные просчетыНе рассчитывайте на интуицию, она может подвести.

Гороскоп на сегодня – Стрелец

Сделайте себе приятность, но не злоупотребляйте вредными вкусняшками. Вы можете получить бесценную помощь от близкого человека.

Какими событиями воздушным знакам Зодиака заполнить праздничный день

Гороскоп на 13 апреля 2020 года – Водолей

Готовьтесь к трудным временам – копите деньги и знания. Не гонитесь ни за чем, старайтесь действовать медленно и уверенно.

Гороскоп на 13 апреля 2020 – Весы

В вашей жизни может появиться новый человек, не спешите посвящать его во все тайны, возможно, это не ваша вторая половинка.

Гороскоп на сегодня – Близнецы

Не беритесь за дела, которые вас бесят. Откажитесь от непосильной работы. Время улучшить состояние здоровья.

Какими событиями земным знакам Зодиака заполнить праздничный день

Гороскоп на 13 апреля 2020 года – Дева

Теплые чувства, как и негатив, не стоит держать в себе – постарайтесь выговориться. Не отвлекайтесь в пути.

Гороскоп на 13 апреля 2020 – Телец

Все важные дела, которые требуют концентрации внимания, лучше отложить. Дайте голове отдохнуть. Постарайтесь не конфликтовать.

Гороскоп на сегодня – Козерог

Откройтесь чувствам, и ваше сердце сможет согреть любовь. Обращайте внимание на тех, кто рядом, люди могут нести угрозу.

Какими событиями водным знакам Зодиака заполнить праздничный день

Гороскоп на 13 апреля 2020 года – Скорпион

Возможно, придется бороться с тревогой. Лучше пока воздержаться от начала новых дел. Осторожнее обращайтесь с деньгами.

Гороскоп на 13 апреля 2020 – Рыбы

Берегите глаза, им нужно время для отдыха.

Читайте такжеАстролог раскрыл отличное время для интернет-романов: названы датыНайдите возможность больше общаться с теми, кого любите.

Гороскоп на сегодня – Рак

Хотите избавиться от одиночества – больше общайтесь и меньше сидите за работой. Стоит побороться с трудоголизмом.

Что астропсихолог Александр Бабич посоветовал всем знакам Зодиака

"Если в этот день вы позвоните своей маме и скажите от сердца, что вы ее любите – целый год вам будет сопутствовать финансовая удача", – поделился эксперт прогнозом с Главредом.

Александр Бабич спрогнозировал, что в День рок-н-ролла можно привлечь финансовую удачу – Гороскоп на 13 апреля 2020 года
В День рок-н-ролла можно привлечь финансовую удачу, спрогнозировал Александр Бабич / УНИАН

Гороскоп 2020 Зодиак День рок-н-ролла
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