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Гороскоп всех знаков Зодиака на завтра: пинок по кошельку, подножки злопыхателей и "взрыв"

13 апреля 2020, 13:30

Жизнь одного знака Зодиака в Великий вторник может омрачить новость.

Пинок по кошельку грозит Водолеям – Гороскоп на 14 апреля 2020 года
Водолеев предупредили о возможном пинке по кошельку / УНИАН

В 21 лунный день и Великий вторник 2020 – 14 апреля, необходимо постараться воздержаться от искушений и навести порядок в душе. Не у всех получится находиться в умиротворенном состоянии, но стоит постараться сдерживать своих "демонов".

Водолеев гороскоп на 14 апреля 2020 года предупредил об угрозе пинка по кошельку, Тельцов – о возможных подножках злопыхателей, а Скорпионов – о "взрыве".

Какой день светит водным знакам Зодиака

Гороскоп на завтра – Рыбы

Найдите позитив в ситуации, которая сложилась. Не ждите похвалы от других, умейте разглядеть свои достижения сами.

Гороскоп на 14 апреля 2020 года – Рак

Не подпортите отношения с теми, кто рядом. Думайте о будущем – не тратьте больше, чем зарабатываете.

Гороскоп на 14 апреля 2020 – Скорпион

Адекватно реагируйте на критику, вас не хотят задеть специально. Не дайте себе "взорваться".

Какой день светит воздушным знакам Зодиака

Гороскоп на 14 апреля 2020 – Близнецы

Возможно, жизнь омрачит какая-то новость. Держитесь, все проходит, и черная полоса тоже пройдет. Займитесь делом и не тратьте энергию на разговоры.

Гороскоп на 14 апреля 2020 года – Весы

Беритесь за дела, которые любите, или за те, которые не потребуют больших усилий. Не время для титанического труда. Не ввязывайтесь в авантюры.

Гороскоп на завтра – Водолей

Не стоит полностью руководствоваться мнение кого-либо, особенно в финансовых делах, думайте и своей головой. Хотите успеха в любви – проявите инициативу.

Какой день светит земным знакам Зодиака

Гороскоп на завтра – Телец

Злопыхатели могут оживиться, берегитесь, возможны подножки. Постарайтесь не проявлять сильные чувства на работе. Упорно трудитесь и постарайтесь отложить деньги.

Гороскоп на 14 апреля 2020 года – Козерог

Можно запланировать большое количество дел, скорее всего, сил на все хватит. Общайтесь с людьми, которые могут расширить ваш кругозор.

Гороскоп на 14 апреля 2020 – Дева

Сначала мысль, а потом шаг – руководствуйтесь таким принципом. Не разбрасывайтесь обещаниями. Постарайтесь не ссориться с родными.

Какой день светит огненным знакам Зодиака

Гороскоп на завтра – Лев

Постарайтесь сделать все возможное, чтобы хвостов было поменьше. Найдите возможность направить огненную энергию на благо.

Гороскоп на 14 апреля 2020 – Овен

Не издевайтесь над собой – очень сложные дела можно разделить на несколько этапов. Прямолинейность может навредить карьере.

Гороскоп на 14 апреля 2020 года – Стрелец 

Не ленитесь общаться с нужными людьми. Найдите в себе дипломата – научитесь заменять или упускать очень острые слова.

Гороскоп 2020 Великий вторник Зодиак
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