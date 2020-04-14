УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Гороскоп

Гороскоп всех знаков Зодиака на завтра: теплая тайна, губительный азарт и новое знакомство

14 апреля 2020, 07:02

В День культуры 2020 Стрельцам грозит любовное разочарование.

Новые знакомства напророчены Овнам, Рыбам и Тельцам – Гороскоп на 15 апреля 2020 года
Овнам, Рыбам и Тельцам в праздник напророчены новые знакомства / Reuters

В любой день недели стоит стремиться к более культурному поведению, но в среду, 15 апреля (22 лунный день), это стремление необходимо как никогда поощрять и подпитывать – будет отмечаться Международный день культуры.

В праздничный день попытайтесь не портить настроение себе и окружающим. Ряду знаков Зодиака это удастся без усилий, а кому-то сама судьба поднимет настроение.

Гороскоп на 15 апреля 2020 года напророчил Скорпионам теплую тайну, а Овнам, Рыбам и Тельцам – новое знакомство.

Львов звезды предупредили об опасности – азарт может быть губительным. 

Каким будет праздничный день для огненных знаков Зодиака

Гороскоп на 15 апреля 2020 – Лев

Азарт может быть губительным, скорее всего, удачи за вашей спиной не будет. Не разбрасывайтесь резкими фразочками.

Гороскоп на завтра – Стрелец 

Не дайте эмоциям разрушить хлипкие конструкции. В любви возможны разочарования, возможно, не стоит выстраивать фантазии.

Гороскоп на 15 апреля 2020 года – Овен

Одиноким людям стоит включаться в диалоги в дороге, есть шанс познакомиться с хорошим человеком. Не обижайте людей.

Каким будет праздничный день для водных знаков Зодиака

Гороскоп на 15 апреля 2020 года – Скорпион

Есть шанс завязать новые отношения, но не спешите хвастаться. Пусть тайна греет вашу душу. Постарайтесь понять, чего вы хотите.

Гороскоп на завтра – Рак

Постарайтесь на все смотреть с высокой башни, но ни на кого не плевать оттуда. Конфликты вам ни к чему. Тратьте деньги только на самое необходимое.

Гороскоп на 15 апреля 2020 – Рыбы

Дайте рукам поработать, а голова пусть отдохнет. Уделите время общению, есть шанс завести полезные и приятные знакомства.

Каким будет праздничный день для земных знаков Зодиака

Гороскоп на 15 апреля 2020 года – Телец

Если вы одиноки, знакомьтесь, расстаньтесь с одиночеством. Придумайте, как можно провести время с пользой. Развлечения не противопоказаны.

Гороскоп на завтра – Козерог

Постарайтесь не разбудить в душах окружающих зависть – не лучшее время, чтобы хвастаться. Если накипело – поделитесь мыслями с близким человеком.

Гороскоп на 15 апреля 2020 – Дева

Если решаете финансовые вопросы, представьте, что вы на минном поле. Не ищите сочувствия, возможно, придется сжать зубы.

Каким будет праздничный день для воздушных знаков Зодиака

Гороскоп на завтра – Водолей

На любовном фронте возможны небольшие неприятности, не устраивайте разборки. Могут напомнить о себе старые болячки.

Гороскоп на 15 апреля 2020 года – Близнецы

Пытайтесь не есть слишком много, нужно научиться отказывать себе. Не беритесь за дела, которые, как вам кажется, невозможно довести до конца.

Гороскоп на 15 апреля 2020 – Весы

Энергии будет больше, можете взяться за новое дело. Делитесь позитивом, общайтесь и в будущем можете получить выгоду.

Гороскоп 2020 Зодиак День культуры
Сейчас вы просматриваете новость «Гороскоп всех знаков Зодиака на завтра: теплая тайна, губительный азарт и новое знакомство». Гороскоп на сегодня, на завтра, на месяц для всех знаков Зодиака можно прочитать в разделе «Гороскоп». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Новости партнеров

Последние новости

07:36
Сколько больных COVID-19 выдержит медицинская система Украины: в МОЗ назвали цифру
07:02
Гороскоп всех знаков Зодиака на завтра: теплая тайна, губительный азарт и новое знакомство Видео
06:54
Коронавирус в Украине и мире: число жертв и зараженных 14 апреля приблизилось к новой психологической отметке
06:53
Закрытие границ на полгода-год: в Украине выживут не все мнение
06:38
Модные поздравления со светлой Пасхой 2020 – коллегам и клиентам
06:29
Аналитик спрогнозировал новый курс доллара в Украине
06:17
Чистий четвер 2020 – що потрібно робити, картинки й вітання на свято
06:02
В моде удачная немецкая стрижка из 1920-х: как подстричь каре дома - фото Фото
05:40
В моду пришел французский маникюр из 90-х: как сделать френч дома - фото Фото
05:06
Самая мощная магнитная в апреле ударит на Пасху 2020 – как спастись Видео
04:33
Почему нельзя пить кофе во время пандемии: ученые рассказали об опасности
03:52
Доктор Комаровский рассказал, стоит ли тратить время на секс на карантине
03:11
Как испечь идеальный кулич на Пасху: главные секреты приготовления и выпекания Видео
02:29
Диетолог объяснила, какая первая зелень полезна для организма Видео
01:41
Apple хочет существенно изменить дизайн iPhone в 2020 году
00:55
Ученые выяснили, почему женщины отказываются от регулярного секса
00:39
Дым с пожаров в Чернобыле ветер гонит к Киеву Видео
00:18
Глава МОЗ Степанов пояснил высокую смертность от Covid-19 на Прикарпатье Видео
00:00
Гороскоп всех знаков Зодиака на завтра: пинок по кошельку, подножки злопыхателей и "взрыв" Видео
13 апреля, понедельник
23:56
Гомосексуализм, как причина Covid-19: ЛГБТ-организация подала в суд на Филарета Видео
23:45
Коронавирус в Украине и мире: число жертв и зараженных на 13 апреля
23:21
В полиции задержали мужчину, причастного к пожару в Чернобыле Видео
23:02
Заворотнюк впервые после болезни появилась в Instagram
22:59
Карантин в Украине: у Авакова разъяснили, зачем носить паспорт и будут ли штрафовать
22:30
Вкусное и красивое пасхальное меню: что приготовить на Пасху 2020 Фото Видео
22:29
Прививка БЦЖ спасет от жуткого коронавируса: врач назвал одно условие
22:26
Лукашенко опровергает смерть людей в Беларуси только от коронавируса Видео
22:23
14 апреля – какой праздник: Великий вторник и День Марии Египетской Видео
22:05
Милаха-порноактриса порадовала фанатов сексапильным телом на фото Фото
22:00
Доберется ли пожар в зоне ЧАЭС до хранилищ с радиационными отходами - ответ МВД
21:42
В Киево-Печерской Лавре от коронавируса умер второй монах Видео
21:41
Journey, один из лучших эксклюзивов PlayStation, наконец-то выйдет в Steam
21:29
"Ох*енеть": новые подробности о состоянии Надежды Бабкиной
21:00
Від пацанки до панянки 4 сезон 9 выпуск - кто ушел
20:59
Пасхальная корзина: какие продукты можно святить, а какие категорически запрещено
20:50
"Обосс*лся от смеха": Кашпировский оздоравливает онлайн при эпидемии коронавируса Видео
20:45
Экс-главный охранник Ельцина рассказал о заговоре против Путина Видео
20:28
Это навсегда: ВОЗ шокировала заявлением о медицинских масках
20:10
У каждого своя ложь 7 и 8 серия смотреть онлайн 13-04-2020 Видео
19:56
Украинцев испугали неурожаем черешни и абрикосов из-за заморозков Видео
19:55
"Зачем делаете нас дураками?": Лукашенко с яростью накинулся на российские СМИ
19:49
Закон о штрафах – "херня": почему поджигатели травы в Чернобыльской зоне могут расслабиться
19:30
Эпидемия коронавируса в Украине вспыхнет с новой силой: эксперт назвал причину Видео
19:21
В ЦИК поведали, может ли карантин сорвать проведение местных выборов
19:00
Мода 2020: ТОП-10 потрясающих вещей, которые вернулись в моду - фото Фото
18:58
Каппелан ПЦУ требует уголовного наказания для УПЦ МП за нарушение карантина Видео
18:50
Від пацанки до панянки 4 сезон смотреть онлайн 9 выпуск 13-04-2020 Видео
18:39
График работы Новой Почты на Пасху 2020 изменен – как работают отделения
18:20
Раскрыты необычные симптомы коронавируса Видео
18:00
Кернес предложил отпраздновать День победы с фотографиями на балконе
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыАрхив
©2002-2020, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять