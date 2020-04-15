Дар прорицателя: астролог назвала прирожденных ясновидящих

Люди накшатры Ревати очень сенсетивны, поэтому они находясь рядом могут легко почувствовать ваши проблемы, рассказала астролог высшей категории Оксана Костюк.

В комментарии Главреду она подчеркнула, что у них есть очень мощное видение того, что произойдет завтра, они очень явно могут видеть сегодня. У них ясновидение очень развито. То что приходит к ним в голову, тут же моментально воплощается в реальности. Могут очень упорно много работать над тем, чтобы воплотить свое видение.

Люди Ревати склонны все доводить до конца, ведь это последняя накшатра и редко бывает, что они бросают дело на половине. Они могут делать тысячу дел одновременно, но при этом быть сконцентрированным на чем-то одном, утверждает астролог.

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По ее словам, Ревати очень позитивна, поэтому они все видят в радужном свете, очень оптимистичны, нацелены на будущее, при этом люди Ревати обладают огромной верой в божественное провидение.

"Доверие – это когда вы полностью полагаете, что Он знает, что вам нужно и как это будет происходить, то есть исполняет ваши желания таким путем, как это нужно. Они настолько щедры, что могут все отдать и довести себя до полного духовного, физического и ментального истощения", - сообщила ведический астролог.

Накшатра Ревати: главные темы

Также как океан безграничен, так и люди Ревати не видят никаких границ и рамок;

Обладая огромными знаниями, они будут ими делиться, не бывают мстительными, у них не будет проблем, даже если они будут помогать своим врагам;

Поддерживают других, и их в свою очередь всегда кто-то поддерживает, гарантированно получают помощь в тот момент, когда нуждаются в ней острее всего, могут иметь дар к предвидению;

Хорошие друзья благодаря присущей им ответственности, они хорошо понимают проблемы других людей и стараются помочь, чем могут;

Ревати можно рассматривать как высшую стадию степени цивилизованности. Ее уроженцы уделяют особое внимание изысканности, утонченности, уходу и культурному поведению, а безкультурное поведение отвергают;

У этой накшатры практически отсутствует чувство меры, поэтому ее уроженцы легко увлекаются чем-то, а в результате делают слишком много;

Ревати — последняя накшатра, она имеет дело с бесконечностью времени и пространства, обладает способностью понимать и даже имитировать энергии других накшатр. Присущая ей мудрость позволяет увидеть все стороны ситуации и выбрать оптимальный (срединный) путь.

"Самое важное в Ревати заключается в том, что она обладает способностью видеть и понимать все остальные накшатры. Её наиболее важным ключевым словом является "суммирование". Это альфа и омега. Другие накшатры могут только понять, где они находятся, но Ревати может понять, где находятся все остальные. Очевидно, что всякая способность видеть ограничена эволюционным состоянием рассматриваемой души. Чем более развита душа, тем большим видением она обладает", - добавила Костюк.

Напомним, ранее астролог рассказала, кому суждено купаться в золоте.