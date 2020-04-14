Сразу 3 планеты "умерли": как гороскоп Зеленского влияет на Украину – астрологи

Как гороскоп Зеленского влияет на Украину - сразу три планеты умерли / УНИАН

Гороскоп президента Владимира Зеленского астрологи связали с судьбой всей Украины: мол, не может разрушительный астрологический прогноз для гаранта не влиять на жизнь страны, которую он возглавляет.

В частности, пожар в Чернобыльской зоне и снижение его рейтинга по опросам КМИС специалисты увязали с положением планет в персональном гороскопе главы государства. А всему виной движение планет: сразу три из них вошли в мертвый градус.

Читайте такжеСлавянский гороскоп 2020 – что кого ждет"У президента Зеленского в персональном гороскопе сразу три планеты находятся в мертвом градусе – Меркурий, Венера и Кету. По его натальной Венере на днях прошел транзитом Марс", – поясняет Telegram-канал Сухарева башня.

При этом астрологи уверены, что тяжелые времена для Зеленского и Украины еще не закончены.

"В начале лета по ретроградному Юпитеру Зеленского пойдет транзитом Раху. Это будет очень турбулентное время как для президента, так и для самой Украины", – предвещает Telegram-канал.

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