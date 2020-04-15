Гороскоп всех знаков Зодиака на Чистый четверг 2020: взаимная любовь и ценность под ногами

Водолеям спрогнозирована взаимная любовь / Reuters

Чистая душа и тело – такого принципа неплохо было бы придерживаться всегда, а в четверг, 16 апреля (23 лунный день), есть хороший повод, чтобы внести коррективы в жизнь – отмечается Чистый четверг.

В праздничный день можно не только навести порядок, но и распрощаться с тем, что мучило, заложить первые кирпичики в новые отношения.

Гороскоп на 16 апреля 2020 года насулил Водолеям взаимную любовь. У Близнецов под ногами может оказаться ценность, а Скорпионам грозит "удар по носу".

Чему посвятить праздничный день воздушным знакам Зодиака

Гороскоп на 16 апреля 2020 года – Близнецы

Бюджет может неожиданно и серьезно пополниться, возможно, кто-то вам вернет деньги или подвернется ценная находка. Ищите возможность больше общаться с близкими.

Гороскоп на завтра – Весы

Флирт может поднять настроение и самооценку, но берегитесь, он может ударить по тем отношениям, которые у вас уже есть. Отношения может разъедать ревность.

Гороскоп на 16 апреля 2020 – Водолей

Риск и стресс – это то, чего стоит избегать. Будьте открытыми и сможете сказать одиночеству "прощай".

Чему посвятить праздничный день водным знакам Зодиака

Гороскоп на 16 апреля 2020 года – Рыбы

Противопоказана агрессия, не тратьте силы на то, что разрушает. Пора создавать "фонд спасения" – не покупайте ненужное, а собирайте деньги.

Гороскоп на завтра – Скорпион

Не суйте нос в дела, которые вас не касаются, по носу могу и ударить, пусть и образно. Пытайтесь держать на коротком поводке самые плохие черты характера.

Гороскоп на 16 апреля 2020 – Рак

Открывайте новые горизонты, это возможно даже виртуально. Не позвольте ненадежным людям вмешиваться в ваши дела, они могут все подпортить.

Чему посвятить праздничный день огненным знакам Зодиака

Гороскоп на 16 апреля 2020 года – Стрелец

Общайтесь и не бойтесь искать "ниточки", которые помогут улучшить жизнь. Не отвергайте помощь близких, советы могут быть дельными.

Гороскоп на завтра – Овен

Не наезжайте на близких и подчиненных. Поймите, какие дела хорошо можете сделать только вы. Берегитесь "подножек".

Гороскоп на 16 апреля 2020 – Лев

Не стоит копаться в проколах второй половинки, простите и отпустите. Возможно, новая затея принесет неплохой доход.

Чему посвятить праздничный день земным знакам Зодиака

Гороскоп на 16 апреля 2020 – Дева

Наведите порядок. Не беспокойте начальство, лучше лишний раз промолчать. Возьмитесь за дело, которое вас радует.

Гороскоп на 16 апреля 2020 – Козерог

Если есть возможность отгородиться стеной от чужих людей – сделайте это. Избегайте конфликтов, даже если вам нахамили.

Гороскоп на завтра – Телец

Самое время обрезать расходы. Не ссорьтесь с родными, стоит съезжать с тем, из-за которых возможна грызня.