Гороскоп всех знаков Зодиака на Чистый четверг 2020: взаимная любовь и ценность под ногами

В праздник Скорпионов могут "ударить по носу".
Чистая душа и тело – такого принципа неплохо было бы придерживаться всегда, а в четверг, 16 апреля (23 лунный день), есть хороший повод, чтобы внести коррективы в жизнь – отмечается Чистый четверг.
В праздничный день можно не только навести порядок, но и распрощаться с тем, что мучило, заложить первые кирпичики в новые отношения.
Гороскоп на 16 апреля 2020 года насулил Водолеям взаимную любовь. У Близнецов под ногами может оказаться ценность, а Скорпионам грозит "удар по носу".
Чему посвятить праздничный день воздушным знакам Зодиака
Гороскоп на 16 апреля 2020 года – Близнецы
Бюджет может неожиданно и серьезно пополниться, возможно, кто-то вам вернет деньги или подвернется ценная находка. Ищите возможность больше общаться с близкими.
Гороскоп на завтра – Весы
Флирт может поднять настроение и самооценку, но берегитесь, он может ударить по тем отношениям, которые у вас уже есть. Отношения может разъедать ревность.
Гороскоп на 16 апреля 2020 – Водолей
Риск и стресс – это то, чего стоит избегать. Будьте открытыми и сможете сказать одиночеству "прощай".
Чему посвятить праздничный день водным знакам Зодиака
Гороскоп на 16 апреля 2020 года – Рыбы
Противопоказана агрессия, не тратьте силы на то, что разрушает. Пора создавать "фонд спасения" – не покупайте ненужное, а собирайте деньги.
Гороскоп на завтра – Скорпион
Не суйте нос в дела, которые вас не касаются, по носу могу и ударить, пусть и образно. Пытайтесь держать на коротком поводке самые плохие черты характера.
Гороскоп на 16 апреля 2020 – Рак
Открывайте новые горизонты, это возможно даже виртуально. Не позвольте ненадежным людям вмешиваться в ваши дела, они могут все подпортить.
Чему посвятить праздничный день огненным знакам Зодиака
Гороскоп на 16 апреля 2020 года – Стрелец
Общайтесь и не бойтесь искать "ниточки", которые помогут улучшить жизнь. Не отвергайте помощь близких, советы могут быть дельными.
Гороскоп на завтра – Овен
Не наезжайте на близких и подчиненных. Поймите, какие дела хорошо можете сделать только вы. Берегитесь "подножек".
Гороскоп на 16 апреля 2020 – Лев
Не стоит копаться в проколах второй половинки, простите и отпустите. Возможно, новая затея принесет неплохой доход.
Чему посвятить праздничный день земным знакам Зодиака
Гороскоп на 16 апреля 2020 – Дева
Наведите порядок. Не беспокойте начальство, лучше лишний раз промолчать. Возьмитесь за дело, которое вас радует.
Гороскоп на 16 апреля 2020 – Козерог
Если есть возможность отгородиться стеной от чужих людей – сделайте это. Избегайте конфликтов, даже если вам нахамили.
Гороскоп на завтра – Телец
Самое время обрезать расходы. Не ссорьтесь с родными, стоит съезжать с тем, из-за которых возможна грызня.