УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Гороскоп

Гороскоп всех знаков Зодиака на завтра: новые возможности и удар по ауре

16 апреля 2020, 11:30

Страстная пятница 2020 может быть продуктивной для Раков и Овнов.

Новые возможности могут открыться перед Девами – Гороскоп на 17 апреля 2020 года
Перед Девами могут открыться новые возможности / Reuters

В Страстную пятницу (другое название – Великая) – 17 апреля и 24 лунный день, страсти могут накаляться, а негатив так и будет рваться наружу, но ожидаются и светлые моменты. 

Гороскоп на 17 апреля 2020 года обещает Девам новые возможности, а Весов предупредил об угрозе удара по ауре.

К чему земным знакам Зодиака готовиться в праздник

Гороскоп на 17 апреля 2020 года – Телец

Помните, что в сторону советчика могут полететь все камни. Лучше побольше молчать и наслаждаться объятиями любимого человека.

Гороскоп на завтра – Козерог

Не придумывайте себе проблемы сами, судьба и так их подбросит. Обходите стороной нервных людей.

Гороскоп на 17 апреля 2020 – Дева

Не закрывайтесь – благодаря общению могут появиться новые возможности. Помните, что идеи – актив, лучше не делитесь ими.

К чему водным знакам Зодиака готовиться в праздник

Гороскоп на 17 апреля 2020 года – Скорпион

Соорудите хотя бы воображаемую стену – пусть она вас защищает от зануд и просто неприятных людей. Не позволяйте себе слишком долго оставаться в мире фантазий.

Гороскоп на завтра – Рак

Лучше не просто просиживать штаны на работе, а заняться новым делом. Да, будет тяжело заставить себя что-то делать, но усилия будут вознаграждены.

Гороскоп на 17 апреля 2020 – Рыбы

Высокомерие может разрушить отношения. "Не уплывайте" от новых дел – пора ими заняться.

К чему воздушным знакам Зодиака готовиться в праздник

Гороскоп на 17 апреля 2020 года – Весы

Не теряйте бдительность, чтобы предотвратить удар по ауре, нужно быстро реагировать на вызовы и проблемы. Не слишком сильно рвитесь вперед на работе, начальство может занервничать.

Гороскоп на завтра – Водолей

Ни в коем случае не позвольте гневу выплеснуться наружу – преобразите негатив, выпустите пар. Избегайте общения с людьми, которые жаждут конфликта.

Гороскоп на 17 апреля 2020 – Близнецы

Хотите вытащить из пруда большую рыбку – придется приложить большие усилия. Ожидаются приятности на любовном фронте.

К чему огненным знакам Зодиака готовиться в праздник

Гороскоп на 17 апреля 2020 года – Овен

Составьте план дел, которые вы давно хотели реализовать, – самое время постепенно все сделать. Некоторые дела можете поручить людям, которым доверяете.

Гороскоп на завтра – Лев

У вас накопилось много энергии, можно попробовать сделать привычное дело необычным способом. Экспериментируйте и не ждите похвалы, хотя она обязательно будет.

Гороскоп на 17 апреля 2020 – Стрелец

Разделите работу и личную жизнь, не позвольте эмоциям влиять на отношения с коллегами. Подчините настроение своей воле.

Гороскоп 2020 Зодиак Страстная пятница
Сейчас вы просматриваете новость «Гороскоп всех знаков Зодиака на завтра: новые возможности и удар по ауре». Гороскоп на сегодня, на завтра, на месяц для всех знаков Зодиака можно прочитать в разделе «Гороскоп». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Новости партнеров

Последние новости

11:30
Гороскоп всех знаков Зодиака на завтра: новые возможности и удар по ауре
11:20
С крыши капал металл: в Харькове горел самый большой рынок Украины Фото Видео
10:35
Скандал с обменом: родственники пленных потребовали встречи с Зеленским Видео
10:29
Откуда взялся коронавирус: СМИ озвучили шокирующую версию
10:14
Новый обмен на Донбассе: что известно о возвращающихся из плена боевиков Видео
10:06
Как человечество под шумок коронавируса хотят взять под колпак мнение
10:02
Коронавирус в Украине и мире: число жертв и зараженных 16 апреля превысило психологическую отметку
09:50
"Подите к черту": в ГБР ответили на ругань Авакова
09:45
Платежные системы в Украине могут остановить работу: в чем причина
09:31
Коронавирус в Украине разгорается: число больных подскочило Видео
09:15
На Донбассе началось освобождение удерживаемых: опубликован список на обмен
09:00
Кто заразил человека COVID-19: ученые озвучили новую версию
08:42
Веру поставили на паузу, или Как церковь получила удар ниже пояса мнение
08:30
"Холодная Страстная пятница 2020": Киев предупредили об обрушении температуры
07:58
Антибиотики и народные методы не помогут: врач назвал лучший метод профилактики коронавируса
07:55
Гороскоп всех знаков Зодиака на Чистый четверг 2020: взаимная любовь и ценность под ногами Видео
07:31
Когда мир откроет границы и возобновятся авиарейсы: эксперты дали прогноз
06:55
"Ленин" и спаситель Порошенко: чем удивит новая Рада мнение
06:31
Нужно обязательно дезинфицировать: ученые назвали новый путь передачи COVID-19
06:10
Избавления от коронавируса не ждите: ученый огорошил откровением о мутации Covid-19
05:47
Красивый маникюр весна дома: в моде ногти цвета черной смородины - фото Фото
05:45
Пасха в Украине – как работают Приват, Ощабанк, Новая почта и Укрпочта Видео
05:19
Страстная пятница перед Пасхой – что можно делать и как поздравлять
04:53
Смертельная опасность: Комаровский назвал главную ошибку при лечении коронавируса
04:22
В моду вернулись футболки с принтами в стиле лихих 90-х: фото Фото
03:48
Учеба для ученых: топ-3 секс-позы, которые подойдут самым опытным парам
03:02
ПЦР-тесты на коронавирус могут врать: биолог объяснил, в чем причина Видео
02:20
Иммунолог рассказал, помогут ли водка и секс не заразиться коронавирусом
01:37
Грозят тяжелые осложнения из-за коронавируса: врач назвал группу риска Видео
00:56
Когда Чернобыль оправится от губительного пожара: прогноз эколога Видео
00:31
В России намерены отказаться от проведения парада Победы 9 мая - СМИ
00:19
Прикольные открытки с Чистым четвергом и поздравления в прозе и стихах
15 апреля, среда
23:59
В МОЗ дали рекомендации беременным, зараженным Covid-19 Видео
23:45
Коронавирус в Украине и мире: число жертв и зараженных на 15 апреля
23:40
Депутат из Бучи нецензурно обозвала и избила своих избирателей: опубликовано видео Видео
23:18
Анонимный Бэнкси представил работу, созданную в самоизоляции Фото
22:57
Кровати в школах и зараженные священники-бунтари: на Буковине всплеск Covid-19 Видео
22:33
В России Шнуров пригрозил "вломиться" и заразить коронавирусом Госдуму
22:32
В Минздраве рассказали, помогает ли промывание носа не заразиться коронавирусом
21:59
Порноактриса-"мамочка" порадовала фанатов стройным телом в сексуальном белье Фото
21:52
Первая женщина, испытавшая вакцину от Covid-19, поделилась эмоциями Видео
21:49
"Классно, улыбнуло": Шкиряк выложил мем о косяке-"самолете" с марихуаной
21:06
Зеленский увеличил штрафы за поджег сухой травы до астрономических сумм Видео
21:05
Как сделать пасхальные яйца своими руками: пошаговые рецепты с фото Фото Видео
20:55
В моду вернулась мохнатая короткая стрижка шэг из 1970-х: фото Фото
20:45
У каждого своя ложь 10 серия смотреть онлайн 15-04-2020 Видео
20:22
Из-за Луны Земля вначале была похожа на картошку - астрономы
20:10
В Австрии фермер закрыл из-за коронавируса 15 работников из Украины Видео
20:09
16 апреля – какой праздник – Чистый четверг 2020 и День Никиты
19:33
Болеющая Украина входит в праздники: глава Минздрава срочно обратился к украинцам Видео
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыАрхив
©2002-2020, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять