"Разорение и токсичный человек": трем знакам Зодиака грозят опасные ловушки

Опасные ловушки грозят Львам, Ракам и Близнецам / Скриншот

В конце апреля представителям трех знаков Зодиака – Лев, Рак и Близнецы – грозят опасные ловушки.

Львы могут оказаться под влиянием токсичного человека, Ракам грозит встреча с плохим человеком, а Близнецам – разорение, сообщает SlovoFraza.

По его данным, Львов может поддерживать токсичный человек – своей жесткой критикой он способен уничтожать самооценку "подопечного".

"Главное не допустить, чтобы чувства переросли во влюбленность и уважение, иначе вам еще долго не вырваться из цепких лап нового знакомого, который сделает вас своей пешкой", – отмечается в материале.

Близнецы могут сделать опасную инвестицию, которая ведет к разорению. Им нельзя принимать необдуманные решения, необходимо все тщательно продумывать. Спонтанное решение может привести к тому, что Близнецы лишатся сбережений.

Раки могут встретить человека, который им понравится, но не стоит быстро делать первый шаг. В скором времени может оказаться, что новый знакомый не заслуживает доверия.

"…окажется, что ему нельзя доверять и лучше навсегда вычеркнуть из списка знакомых", – говорится в материале.

Ранее астролог Влад Росс составил гороскоп на апрель 2020 года. Эксперт говорил, что лузерами месяца будут четыре знака Зодиака – Лев, Телец, Водолей и Стрелец.