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Гороскоп всех знаков Зодиака на 18 апреля: любовный шанс и деловой успех

18 апреля 2020, 07:00

Водолеям можно "морозиться" от тех, кто их бесит.

Любовный шанс светит Скорпионам и Козерогам – Гороскоп на 18 апреля 2020
Любовный шанс спрогнозирован Скорпионам и Козерогам / Reuters

В Великую субботу (также ее называют Страстной) и 25 лунный день – 18 апреля – может захотеться выйти за рамки приличия, выпустить гнев и – пусть все будет, как будет. От гнева стоит избавляться, но не просто выплескивать на окружающих. 

Некоторым знакам Зодиака гороскоп на 18 апреля 2020 года посоветовал быть предельно осторожными, а трем представителям зодиакального круга – насулил приятности. Скорпионам и Козерогам спрогнозирован любовный шанс, а Девам – деловой успех.

Как провести великий день водным знакам Зодиака

Гороскоп на 18 апреля 2020 года – Рыбы

Не пытайтесь казаться сухарями, вашу мягкость ценят. Если хотите сберечь отношения – не устраивайте разборки.

Гороскоп на сегодня – Скорпион

Если вам кто-то понравился, не упускайте шанс – проявите симпатию, сделайте хоть маленький шажочек, возможно, вам ответят взаимностью.

Гороскоп на 18 апреля 2020 – Рак

В делах откажитесь от надежд – никто не обязан вам помогать, и, скорее всего, руку помощи не протянет. Полагайтесь только на себя, и разочарований будет меньше.

Как провести великий день земным знакам Зодиака

Гороскоп на 18 апреля 2020 года – Козерог

Удача на вашей стороне, постарайтесь не просидеть благоприятное время, сложа руки. Одиноким Козерогам пора подготовиться к приходу в жизнь второй половинки.

Гороскоп на сегодня – Дева

Деловой успех светит тем, кто активно работает и подключает связи.

Читайте такжеГороскоп всех знаков Зодиака на Пасху: начало романа и утечка тайнМеньше болтовни и больше дела.

Гороскоп на 18 апреля 2020 – Телец

Не время доверять всем деловым предложениям, возможно, вас попытаются надуть. Не грубите родным, они могут помочь вам в сложной ситуации.

Как провести великий день огненным знакам Зодиака

Гороскоп на 18 апреля 2020 года – Лев

Можете присмотреться к новым сферам деятельности, чтобы пополнить кошелек. Откажитесь от авантюр и меньше тратьте.

Гороскоп на сегодня – Стрелец

Не надейтесь, что помощь будет очень полезной, скорее всего, помогут только "языком". Попытайтесь не рисковать собой.

Гороскоп на 18 апреля 2020 – Овен

Вас могут заинтересовать новые сферы деятельности. Можете строить планы на будущее. Избегайте даже малейшей опасности.

Как провести великий день воздушным знакам Зодиака

Гороскоп на 18 апреля 2020 года – Близнецы

Лучше не выходите из дома в одиночку, а еще лучше – просто побудьте в родных стенах. Родные поддержат, поймут и поднимут настроение.

Гороскоп на сегодня – Весы

Сон иногда – лучшее лекарство. Дела могут и подождать, если есть проблемы со здоровьем.

Читайте такжеКогда отказаться от новых отношений и покупок: астролог назвала датыНе отодвигайте свои проблемы на второй план.

Гороскоп на 18 апреля 2020 – Водолей

Вашей "зарядкой" могут стать родные, придумайте интересное совместное занятие. Избегайте встреч с теми, кто вас бесит.

Совет на великий день всем знакам Зодиака от астропсихолога Александра Бабича

"В этот день посыпьте свой порог сахаром, чтобы целый год был процветания", – поделился эксперт прогнозом с Главредом.

Александр Бабич сообщил, что в Великую субботу можно привлечь процветание – Гороскоп на 18 апреля 2020 года
Сегодня можно привлечь процветание, сообщил Александр Бабич / УНИАН

Гороскоп 2020 Страстная Суббота
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