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Гороскоп всех знаков Зодиака на Пасху: начало романа и утечка тайн

18 апреля 2020, 11:00

Львам в праздник не стоит "рычать", а Рыбам – спешить.

Новый роман могут закрутить Близнецы – Гороскоп на 19 апреля 2020 года
Близнецы могут закрутить новый роман / УНИАН

Воскресенье, 19 апреля, – Пасха 2020 и 26 лунный день – можно наполнить домашним теплом, и для этого не обязательно ехать куда-то за сотни километров. Если держать под контролем свое настроение, настроить себя на позитив, день получится по-настоящему праздничным.

Звезды не предвещают на Пасху какую-то катастрофу. Гороскоп на 19 апреля 2020 года самый позитивный для Близнецов – их ожидает новый роман, а серьезная неприятность грозит Овнам – возможна утечка тайн.

Что спрогнозировано воздушным знакам Зодиака на светлый праздник

Гороскоп на завтра – Водолей

Скорее всего, мобильный будет почти "красным" – говорить придется много, и не все собеседники вам очень близки по духу. Держите настроение на высоте.

Гороскоп на 19 апреля 2020 года – Весы

Спрячьте кошелек, в этот день не ведитесь на финансовые авантюры. Отложите дела и дайте организму восстановиться.

Гороскоп на 19 апреля 2020 – Близнецы

Общение может принести приятные плоды – и окружение расширится, и приглянуться кто-то может. Не бойтесь проявлять себя. 

Что спрогнозировано водным знакам Зодиака на светлый праздник

Гороскоп на завтра – Рак

Не стоит думать, что вы находитесь в стране дураков – не все, кто рядом, глупы, поэтому, постарайтесь не смотреть на людей свысока. Прислушивайтесь к тому, что говорят вам близкие.

Гороскоп на 19 апреля 2020 года – Скорпион

Постарайтесь не ранить тех, кто рядом. Нанося удар по кому-либо, вы вредите и себе. Алкоголь не противопоказан, но это не значит, что нужно выпить все, что есть.

Гороскоп на 19 апреля 2020 – Рыбы

Спешка – это не для вас, можно споткнуться. Делайте маленькие шажки и не забывайте, что не все желают вам добра.

Что спрогнозировано огненным знакам Зодиака на светлый праздник

Гороскоп на завтра – Овен

Ваши тайны должны быть в надежном месте – в вашей голове, не делитесь сокровенным. Не пытайтесь выпендриться перед руководством.

Гороскоп на 19 апреля 2020 года – Стрелец

Чтобы продвинуться вперед, научитесь смотреть на вещи с разных точек зрения. В жизнь можно вернуть человека, который вам дорог.

Гороскоп на 19 апреля 2020 – Лев

Вы можете сами себе испортить настроение – не затевайте споры и не рычите. Наслаждайтесь – в отношениях ожидается идиллия.

Что спрогнозировано земным знакам Зодиака на светлый праздник

Гороскоп на завтра – Телец

Будьте как можно более доброжелательными – есть шанс наладить отношения с теми, кто вам дорог. Прямолинейность может навредить. Включайте тактику "лиса" – хитрость не помешает.

Гороскоп на 19 апреля 2020 года – Дева

Можно возобновить работу над проектом, который вы забросили, вероятно, у него есть светлое будущее. В вашей жизни может появиться человек, который претендует на место в сердце.

Гороскоп на 19 апреля 2020 – Козерог

Отложенное дело можно возобновить и что-то заработать. Возможно, на свои плечи придется переложить еще чьи-то проблемы.

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