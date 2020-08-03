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Абсолютное зло для гривны: астролог рассказал, чего ждать от нового главы НБУ

3 августа 2020, 06:28

Влад Росс предостерег, что курс при Шевченко во главе Нацбанка может обрушиться до 40 гривен за доллар.

Кирилл Шевченко
Астролог предупредил, что гривну ждут "темные времена", пока НБУ возглавляет Шевченко / УНИАН

Назначение новым главой Национального банка Украины Кирилла Шевченко было крайне неудачным кадровым решением. В этом со временем убедится и власть, и украинское население, но будет уже поздно – вред гривне будет нанесен колоссальный.

Об этом в комментарии Главреду заявил астролог Влад Росс.

Изучив гороскоп нового главы НБУ, Росс сделал вывод: "Мошенник у власти".

"Меркурий в соединении с Черной Луной в знаке Скорпиона говорит о том, что Шевченко будет, как Кириенко в России, при котором произошел обвал рубля и дефолт. Велика вероятность, что этот человек уничтожит гривну и разрушит украинскую экономику до неузнаваемости. Несмотря на то, что Шевченко обещал не обесценивать гривну больше, чем до 30 гривен за доллар, он может не удержаться, а, значит, гривна может обрушиться и до 35, и до 40. Только тогда все осознают, что его зря назначили на эту должность", – прогнозирует Влад Росс.

Астролог предостерег, что Шевченко будет "подыгрывает своим – людям из своего круга общения", лгать и мошенничать.

"Этот человек – абсолютное зло для украинской гривны и украинской экономики. Он скрытный, себе на уме, разрушитель. В его гороскопе Луна в Близнецах и в соединении с Сатурном, а этот показатель всегда бывает в гороскопе мошенников, которые что-то мутят с облигациями и пытаются подсуетиться, чтобы чем-то поживиться", – отметил Росс.

Впрочем, Кирилл Шевченко недолго будет возглавлять Нацбанк, считает астролог.

"Это халиф на час. Семь лет он точно не будет управлять НБУ, а точнее – он и двух лет не продержится на этой должности", – уточнил Росс.

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