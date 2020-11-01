Астролог назвал "черный период" для встреч и мероприятий

В определенный период ноября эмоции будут зашкаливать, поделился эксперт.
Астролог Влад Росс составил гороскоп для всех знаков Зодиака на ноябрь 2020 и предупредил, что с 8 по 10 число лучше не назначать важные встречи и мероприятия.
В этот период ожидается зашкаливание эмоций, может появиться сильное желание выяснять отношения, а из-за этого возможны конфликты, рассказал эксперт Главреду.
Собеседник добавил, что 8-10 ноября негативные чувства едва ли можно будет сдерживать.
"…могут зашкаливать эмоции… Поэтому в эти дни лучше не назначайте никакие важные встречи, мероприятия, празднования…", – посоветовал астролог.
- Ранее Влад Росс предупреждал, что 1-6 ноября возможны несчастные случаи и масштабные аварии. Астролог посоветовал в этот период не отправляться куда-то далеко.
- Эксперт также говорил, что негативный период в ноябре прогнозируется с 14 по 19 число. По его словам, в это время будут захлестывать бурные эмоции и переживания, возрастет риск разрыва отношений.
Автор: Екатерина Присяжнюк