Астролог назвал "черный период" для встреч и мероприятий

Астролог спрогнозировал, что 8-10 ноября – плохое время для мероприятий и встреч / Скриншот

Астролог Влад Росс составил гороскоп для всех знаков Зодиака на ноябрь 2020 и предупредил, что с 8 по 10 число лучше не назначать важные встречи и мероприятия.

В этот период ожидается зашкаливание эмоций, может появиться сильное желание выяснять отношения, а из-за этого возможны конфликты, рассказал эксперт Главреду.

Собеседник добавил, что 8-10 ноября негативные чувства едва ли можно будет сдерживать.

"…могут зашкаливать эмоции… Поэтому в эти дни лучше не назначайте никакие важные встречи, мероприятия, празднования…", – посоветовал астролог.