Астролог назвал главного "рискуна" среди знаков Зодиака

Скорпионы рискуют даже тогда, когда этого не нужно делать, поделился астролог / Анастасия Олейникова для Главреда

Астролог Влад Росс поделился, что среди знаков Зодиака главным "рискуном" является Скорпион.

Скорпионы всегда рискуют, даже тогда, когда этого не нужно делать, рассказал эксперт Главреду.

По его словам, также у Скорпионов есть страсть разрушить все до основания, а потом начинать что-то строить.

Астролог добавил, что это вредит благосостоянию Скорпионов, поскольку создать с нуля что-либо потом бывает сложно или невозможно.

"…Скорпион – это "рискун" всей жизни. Скорпион всегда идет на риск, даже в ситуации, где этого делать не нужно. Из-за этого он многое теряет…", – поделился собеседник.

Ранее Влад Росс говорил, что Скорпион – самый живучий знак Зодиака.

Астролог сказал, что в экстремальной ситуации представители этого знака смогут съесть то, чем другие бы побрезговали.