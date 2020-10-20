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Астролог назвал главного "рискуна" среди знаков Зодиака

20 октября 2020, 15:30

Водный знак Зодиака любит рисковать и имеет одну страсть, сообщил эксперт.

Астролог поделился, что Скорпионы рискуют даже тогда, когда этого не нужно делать – Гороскоп Скорпион 2020
Скорпионы рискуют даже тогда, когда этого не нужно делать, поделился астролог / Анастасия Олейникова для Главреда

Астролог Влад Росс поделился, что среди знаков Зодиака главным "рискуном" является Скорпион.

Скорпионы всегда рискуют, даже тогда, когда этого не нужно делать, рассказал эксперт Главреду.

По его словам, также у Скорпионов есть страсть разрушить все до основания, а потом начинать что-то строить.

Астролог добавил, что это вредит благосостоянию Скорпионов, поскольку создать с нуля что-либо потом бывает сложно или невозможно.

"…Скорпион – это "рискун" всей жизни. Скорпион всегда идет на риск, даже в ситуации, где этого делать не нужно. Из-за этого он многое теряет…", – поделился собеседник.

Знак Зодиака Скорпион

В зодиакальном круге насчитывается 12 знаков. Скорпион – один из трех водных знаков Зодиака. Скорпионами считаются люди, которые родились в период с 24 октября по 22 ноября.

Влад Росс Гороскоп 2020 гороскоп Скорпион
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