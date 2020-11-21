Астролог назвал лучших удаленных работников по знаку Зодиака

Для удаленной работы лучше всех подходят Водолеи, поделился астролог / astronews_muhurta

Астролог Влад Росс сообщил, что знак Зодиака Водолей лучше всех подходит для удаленной работы.

Водолеи свободолюбивы, ценят независимость и могут удивить продуктивностью на удаленке, рассказал эксперт Главреду.

По словам собеседника, для Водолея самое жесткое наказание – иметь руководителя.

"…Водолей ненавидит, когда его контролируют, а потому ему сложнее эффективно трудиться в офисе под постоянным надзором руководства…", – сказал эксперт.

Росс добавил, что на удаленке Водолеи могут легко работать ненормированно, не пытаясь посвятить работе только время "от звонка до звонка".

Ранее Влад Росс говорил, что Водолеям не присущи расчетливость и рациональность, и по их кошельку бьет дружелюбие.

Астролог отметил, что рожденные под этим знаком люди могут не купить себе что-то лишнее, но потратят деньги на других.