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Астролог назвал лучших удаленных работников по знаку Зодиака

21 ноября 2020, 16:30

Воздушный знак Зодиака ненавидит контроль, отметил эксперт.

Астролог поделился, что для удаленной работы лучше всех подходят Водолеи – Гороскоп Водолей
Для удаленной работы лучше всех подходят Водолеи, поделился астролог / astronews_muhurta

Астролог Влад Росс сообщил, что знак Зодиака Водолей лучше всех подходит для удаленной работы.

Водолеи свободолюбивы, ценят независимость и могут удивить продуктивностью на удаленке, рассказал эксперт Главреду.

По словам собеседника, для Водолея самое жесткое наказание – иметь руководителя.

"…Водолей ненавидит, когда его контролируют, а потому ему сложнее эффективно трудиться в офисе под постоянным надзором руководства…", – сказал эксперт.

Росс добавил, что на удаленке Водолеи могут легко работать ненормированно, не пытаясь посвятить работе только время "от звонка до звонка".

  • Ранее Влад Росс говорил, что Водолеям не присущи расчетливость и рациональность, и по их кошельку бьет дружелюбие.
  • Астролог отметил, что рожденные под этим знаком люди могут не купить себе что-то лишнее, но потратят деньги на других.

Знак Зодиака Водолей

Всего есть 12 знаков Зодиака. Водолей – один из трех воздушных знаков Зодиака.

Водолеями считаются люди, которые родились с 20 января по 18 февраля.

Влад Росс гороскоп Водолей знак Зодиака Водолей
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