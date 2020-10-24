Астролог назвал любителей крепкого алкоголя среди знаков Зодиака

Один знак Зодиака выбирает обжигающие напитки, отметил эксперт.
Астролог Влад Росс сообщил, что ряд знаков Зодиака предпочитают употреблять крепкие алкогольные напитки.
Овны отдают предпочтение абсенту, а Тельцы – самогонке, рассказал эксперт УНН.
По его словам, Близнецы пьют джин, Раки – сакэ, Скорпионы – текилу и коньяк, Рыбы – ром, в Водолеи – водку.
"Первый знак зодиака огненной стихии – Овен – выбирает абсент, шнапс. Чаще всего – это что-то крепкое и огненно обжигающее. Телец… отдает предпочтение кальвадосу, грузинской чаче либо же самогонке под вкусную богатую закуску", – поделился собеседник.
- Ранее астрологи сообщали, что самыми пьющими являются пять знаков Зодиака – Стрелец, Весы, Телец, Близнецы и Рак.
- Эксперты утверждали, что представители этих знаков Зодиака часто страдают алкогольной зависимостью.
Автор: Екатерина Присяжнюк