УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Гороскоп

Астролог назвал любителей крепкого алкоголя среди знаков Зодиака

24 октября 2020, 16:00

Один знак Зодиака выбирает обжигающие напитки, отметил эксперт.

Астролог поделился, что ряд знаков Зодиак отдают предпочтение крепкому алкоголю – Гороскоп 2020
Ряд знаков Зодиак отдают предпочтение крепкому алкоголю, поделился астролог / Imenno

Астролог Влад Росс сообщил, что ряд знаков Зодиака предпочитают употреблять крепкие алкогольные напитки.

Овны отдают предпочтение абсенту, а Тельцы – самогонке, рассказал эксперт УНН.

По его словам, Близнецы пьют джин, Раки – сакэ, Скорпионы – текилу и коньяк, Рыбы – ром, в Водолеи – водку.

"Первый знак зодиака огненной стихии – Овен – выбирает абсент, шнапс. Чаще всего – это что-то крепкое и огненно обжигающее. Телец… отдает предпочтение кальвадосу, грузинской чаче либо же самогонке под вкусную богатую закуску", – поделился собеседник.

алкоголь знаки Зодиака Влад Росс
Сейчас вы просматриваете новость «Астролог назвал любителей крепкого алкоголя среди знаков Зодиака». Гороскоп на сегодня, на завтра, на месяц для всех знаков Зодиака можно прочитать в разделе «Гороскоп». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Новости партнеров

Последние новости

16:30
Переход на зимнее время: всё, что надо знать про стрелки часов и точное время
16:00
Астролог назвал любителей крепкого алкоголя среди знаков Зодиака
15:39
Макрону требуется лечение психических расстройств - Эрдоган Видео
15:25
У Тихановской рассказали о сроках визита в Украину и назвали главную ошибку Лукашенко Видео
15:11
Опрос от Зеленского: как будут выглядеть и работать волонтеры Видео
Реклама
15:03
"День тишины" перед выборами: сотни нарушений, названы области-лидеры
14:48
Арахамия срочно вызвал взрывотехников: что нашли на авто соратника Зеленского Видео
14:45
Магнитная буря в октябре 2020: ученый опроверг "страшилку" Видео
14:45
Местные выборы в Украине 2020 - онлайн
14:27
В Кабмине оценили вероятность жесткого локдауна и назвали главную проблему с COVID-19 Видео
14:13
Гороскоп на 25 октября для всех: испытания, острые проблемы и тотальный успех Видео
14:05
Врач назвал самых опасных переносчиков коронавируса Видео
14:00
Эксперт сказал, что всегда должно быть в холодильнике
14:00
В моду на осень пришел фантастический маникюр кошачий глаз - фото Фото
13:44
Еще одна церковь признала автокефалию ПЦУ
13:34
Кулинарный эксперт назвал натуральные усилители вкуса
12:57
Ход войны переломлен: эксперт назвал сроки перехода Карабаха под контроль Баку Видео
12:53
Johnson & Johnson продолжила тестирование вакцины после инсульта у добровольца Видео
12:41
Новый всплеск COVID-19: врач дал тревожный прогноз и назвал сроки Видео
12:24
"Станут богатыми наследниками": астрологи сказали, у кого в ноябре будет "крыша" Видео
Реклама
12:19
Из-за ракетного удара Армении по Гяндже погиб подросток из России Видео
11:57
Катастрофа и распад страны: эксперт дал "адский" прогноз насчет тотального локдауна Видео
11:47
Коронавирус в Украине рванул вперед: Степанов рассказал, насколько забиты больницы Видео
11:20
Под Тернополем найдены мертвыми три человека: раскрыта вероятная причина гибели
11:07
Эксперт растолковал, нужна ли маска для лица в морозную погоду Видео
10:59
"Россия занимается варварством": Данилов спрогнозировал сроки распада РФ Видео
10:47
Коронавирус в Украине "бесится" – за сутки выявили еще 7000 больных Covid-19 Видео
10:37
Почему Запад в восторге от украинских политиков мнение
10:34
Кровавые обстрелы Азербайджана: у Алиева предупредили Ереван о жесткой ответке
10:17
Врач назвал пять мест, где можно легко заразиться коронавирусом Видео
09:56
Уехать из "красной" зоны карантина: Укрзализныця открывает продажу билетов Видео
09:35
Поставки воды в аннексированный Крым: Киев выдвинул Путину ультиматум Видео
09:34
Гороскоп на 24 октября 2020 года: хороший день на всех фронтах и потеря всего Видео
09:29
Президент Польши Дуда заболел коронавирусом Видео
08:55
Мощный удар по Украине: в Киеве назвали главную угрозу Газпрома Видео
08:29
Почему курс доллара может взлететь до 39,5 гривен мнение
08:27
Новичок для Навального: стали известны имена создателей яда для покушения Видео
08:15
Несравненные брюки-кюлоты из 30-х с нами в моде на осень-зиму: фото Фото
08:14
Сегодня в Украине день тишины перед местными выборами: что запрещено 24 октября Видео
07:41
Больные Covid-19 стали умирать вдвое быстрее - ученые Видео
Реклама
07:17
Алиев заявил о готовности остановить боевые действия в Нагорном Карабахе Видео
07:15
Под ударом легкие и сердце: врач предупредила об убийственном эффекте COVID-19 Видео
06:55
Повторный карантин приведет Украину к катастрофе мнение
06:29
Магнитная буря сегодня и завтра: в NASA предупредили о серьезной опасности Видео
06:03
Как не подцепить коронавирус на избирательном участке - советы врача
05:32
Астрологи узнали, что раздражает "кусачий" знак Зодиака Видео
05:06
Алиев заявил об освобождении новых земель в Карабахе: что ответили в Ереване Видео
04:26
"Это нечто!": Ирина Морозюк сексуально раздвинула ноги на пикантном фото
03:48
Хорошо ли защищает маска от коронавируса - в Японии дали ответ
02:09
На объездной дороге Львова произошло смертельное ДТП: фото и видео Видео
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеАрхив
©2002-2020, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять