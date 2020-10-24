Астролог назвал любителей крепкого алкоголя среди знаков Зодиака

Ряд знаков Зодиак отдают предпочтение крепкому алкоголю, поделился астролог / Imenno

Астролог Влад Росс сообщил, что ряд знаков Зодиака предпочитают употреблять крепкие алкогольные напитки.

Овны отдают предпочтение абсенту, а Тельцы – самогонке, рассказал эксперт УНН.

По его словам, Близнецы пьют джин, Раки – сакэ, Скорпионы – текилу и коньяк, Рыбы – ром, в Водолеи – водку.

"Первый знак зодиака огненной стихии – Овен – выбирает абсент, шнапс. Чаще всего – это что-то крепкое и огненно обжигающее. Телец… отдает предпочтение кальвадосу, грузинской чаче либо же самогонке под вкусную богатую закуску", – поделился собеседник.