Астролог назвал опасный период октября: от чего отказаться

В октябре будет период, во время которого лучше не высовываться, поделился эксперт.
Астролог Влад Росс составил гороскоп на октябрь 2020 года для всех знаков Зодиака и предупредил, что с 9 по 13 число будет опасная часть месяца.
В этот период не стоит начинать что-то новое, делать важные шаги и принимать важные решения, поделился эксперт прогнозом с Главредом.
Собеседник добавил, что 9-13 октября лучше ни с кем не встречаться и не высовываться.
"9-13 октября Меркурий будет статичным. Это – весьма опасная часть месяца… В период статичного Меркурия следует пересматривать стратегии, которых вы придерживались ранее", – сказал Росс.
По его словам, самый лучший совет для этого периода – смотреть на привычные вещи под новым углом.
- Ранее Влад Росс говорил, что в октябре текущего года уникальным днем будет 25 число – в этот день в Украине запланированы местные выборы.
- Астролог посоветовал 25 октября выстраивать планы, но приступать к их реализации после 18 ноября.
Автор: Екатерина Присяжнюк