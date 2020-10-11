Астролог назвал предателя среди знаков Зодиака

Рыбы могут быть предателями, сообщил Влад Росс / sobakidendy-news.ru

Астролог Влад Росс спрогнозировал, что знак Зодиака Рыбы может "нанести удар" по близким людям – представители этого знака способны на предательство.

Рыбы могут предать в самый последний момент, рассказал эксперт Главреду.

Собеседник добавил, что Рыбы всегда плывут по течению, и им часто сложно довести до конца начатое.

"…Зато с Рыбами практически всегда можно найти эмоциональный комфорт. Правда, если Рыбы чувствуют комфорт, они могут расслабиться и спать днями и ночами. Так что в бытовом плане Рыбы часто оказываются большими сонями…", – поделился эксперт.

Ранее Влад Росс составил гороскоп для Рыб на октябрь 2020 года.

Астролог прогнозировал, что представителям этого знака Зодиака будет особенно фартить в любви, на работе и в деятельности, связанной с дипломатической службой. По его словам, Рыбам светит встреча с "папиком".