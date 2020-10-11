УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Гороскоп

Астролог назвал предателя среди знаков Зодиака

11 октября 2020, 05:23

Один из водных знаков Зодиака способен на предательство, предупредил эксперт.

Росс сообщил, что Рыбы могут быть предателями – Рыбы гороскоп
Рыбы могут быть предателями, сообщил Влад Росс / sobakidendy-news.ru

Астролог Влад Росс спрогнозировал, что знак Зодиака Рыбы может "нанести удар" по близким людям – представители этого знака способны на предательство.

Рыбы могут предать в самый последний момент, рассказал эксперт Главреду.

Собеседник добавил, что Рыбы всегда плывут по течению, и им часто сложно довести до конца начатое.

"…Зато с Рыбами практически всегда можно найти эмоциональный комфорт. Правда, если Рыбы чувствуют комфорт, они могут расслабиться и спать днями и ночами. Так что в бытовом плане Рыбы часто оказываются большими сонями…", – поделился эксперт.

  • Ранее Влад Росс составил гороскоп для Рыб на октябрь 2020 года.
  • Астролог прогнозировал, что представителям этого знака Зодиака будет особенно фартить в любви, на работе и в деятельности, связанной с дипломатической службой. По его словам, Рыбам светит встреча с "папиком".

Знак Зодиака Рыбы

Рыбы – это один из водных знаков Зодиака. Рыбы закрывают зодиакальный круг – всего насчитывается 12 знаков Зодиака, и этот знак является 12-м.

Рыбами считаются люди, которые родились в период с 19 февраля по 20 марта.

Влад Росс Гороскоп 2020 гороскоп Рыбы
Сейчас вы просматриваете новость «Астролог назвал предателя среди знаков Зодиака». Гороскоп на сегодня, на завтра, на месяц для всех знаков Зодиака можно прочитать в разделе «Гороскоп». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Новости партнеров

Последние новости

05:23
Астролог назвал предателя среди знаков Зодиака
04:40
Как сходить в кафе во время карантина: в Минздраве озвучили правила Видео
04:26
Женская стрижка лонг боб из 1900-х стала безумно популярной в 2020 году - фото Фото
04:01
Трамп рассказал, какие симптомы коронавируса у него были Видео
03:30
Трамп грязно выругался в прямом эфире: что взбесило президента США Видео
03:13
Что "известный кидала" Лукашенко пообещал Путину: экс-депутат Госдумы озвучил версию
02:30
Гороскоп на 12 октября для всех: переворот жизни и пророческие сны Видео
01:55
Вторая волна Covid-19 в Украине еще даже не начиналась - врач
01:30
Козырь Баку: Азербайджан решил главную проблему по Карабаху – эксперт Видео
01:15
Музыкант Михалок нецензурно обратился к Тихановской
01:06
"Рекорды семь дней подряд": коронавирус в Крыму разбушевался
00:47
Выборы в США: вторые дебаты между Трампом и Байденом отменили Видео
00:19
День художника в Украине – красивые поздравления и интересные факты Видео
10 октября, суббота
23:58
Против карантина: в Шотландии официанты высыпали лед под парламент
23:36
Украина – Германия – 1:2. В Лиге наций украинцы минимально уступили немцам
23:10
Google добавляет в YouTube функцию интернет-магазина – Bloomberg
22:44
Гороскоп на 11 октября для всех: "взлет" к вершинам и ценная находка Видео
22:42
Коронавирус в Украине 10 октября: более 100 смертей и громадное число больных Видео
22:16
Трамп впервые вышел на публику после выздоровления от Covid-19
22:03
Коронавирус "атаковал" всю семью Андре Тана: назван источник Covid-19 Видео
21:41
Российский оппозиционер озвучил главную мотивацию Путина
21:13
Тихановская унизила Лукашенко после его встречи с политзаключенными в СИЗО Видео
20:50
Новый Хабиб жалуется на нежелание соперников драться с ним
20:44
Российский оппозиционер сказал, грозит ли Беларуси свой Донбасс Видео
20:43
Коронавирус выходит из-под контроля: Минздрав идет на крайние меры – Ляшко Видео
20:07
Названа самая полезная крупа
19:56
Лукашенко встретился в СИЗО с оппозиционерами: появилось видео Видео
19:22
Экс-нардеп объяснил, почему Порошенко уже не посадят Видео
19:09
У омбудсмена шокировали ситуацией с Covid-19 на оккупированном Донбассе Видео
18:49
Известный российский актер попал в больницу из-за "дичайшей" боли
18:28
Переход на дистанционное обучение: Шкарлет рассказал, кого коснется Видео
18:19
Во Львове умер известный украинский писатель
17:49
"Мы идем до конца": Алиев не исключил силового сценария в Карабахе Видео
17:45
ВСУ взяли на вооружение первый отечественный беспилотник Видео
17:16
"Поговорить на свободе смелости не хватило": Лукашенко в СИЗО провел неожиданную встречу Видео
16:42
Инфекционист рассказала, как победить коронавирус Видео
16:35
Новолуние в октябре 2020: что ни в коем случае нельзя делать Видео
16:28
На Днепропетровщине "слугу народа" подловили на курении травки Видео
16:04
Врач поведала, когда можно общаться с переболевшим Covid-19 без риска заразиться Видео
16:03
"Замочить лапти и боярышник по вкусу": "слуге народа" дали "рецепт" российской вакцины от Covid-19
16:02
Труханов передал Иверскому монастырю право постоянного пользования участком на 2 га земли актуально
16:00
Кернесу приписали потерю дара речи: как отреагировали в Харьковском горсовете Видео
15:32
"Армения никогда не увидит Карабах": Алиев сделал неожиданное заявление о перемирии Видео
14:50
Шкарлет заявил о дистанционном обучении детей: названы сроки Видео
14:40
"Денег долго не увидите": астролог сказал, кто тяжело возвращает долги Видео
14:30
Врач объяснила, какой тест на коронавирус самый точный
14:25
Кровавые протесты в Кыргызстане: силовики задержали экс-президента Атамбаева Видео
14:09
Ким Чен Ын в европейском костюме появился на военном параде в Пхеньяне Видео
14:05
"За какой хрен люди должны платить коммуналку": Полтава бунтует против карантина Видео
14:00
Лещенко назвал одного из депутатов, которые незаконно давят на НКРЭ
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыАрхив
©2002-2020, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять