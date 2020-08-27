Астролог назвал "прирожденных" домохозяек

Среди жен-Раков очень много домохозяек, поделился астролог / УНИАН

Раки являются самыми домашними среди знаков Зодиака, все, что нужно им для того, чтобы чувствовать себя счастливыми – семья и дом.

Среди Раков очень много жен-домохозяек, рассказал астролог Влад Росс Главреду.

По его словам, особенно много домохозяек среди женщин, у которых Луна в Раке.

"Раки – самые домашние. Дом и семья – это все, что им нужно, дабы чувствовать себя счастливыми. К слову, очень много жен-домохозяек среди Раков…", – поделился эксперт.

Напомним, Влад Росс прогнозировал, что в августе 2020 года Ракам светит успех в материальной сфере и в личной жизни. Астролог говорил, что Раки могут совершить удачную крупную покупку и получить хорошую протекцию. Росс также сказал, что представители этого знака Зодиака могут получить шанс устроиться на высокооплачиваемую работу.