Астролог назвал самый сложный для Украины месяц в 2020-м: что грозит

В 2020-м ноябрь будет самым непростым месяцем для Украины, предупредил астролог / Скриншот видео с youtube.com

Астролог Влад Росс сообщил, что в 2020 году для Украины самым сложным месяцем будет ноябрь.

В нашей стране снова может начать стрелять оружие, рассказал эксперт Главреду.

По его словам, сложные ситуации, связанные с огнестрельным оружием, могут возникнуть в ноябре и в первой половине декабря.

"Самый сложный месяц – это ноябрь. В годовом гороскопе Украины, который включился 24 августа, солярная стрелка доходит до Черной Луны и Марса как раз в ноябре, затем, в декабре, она сместится на Уран…", – сказал собеседник.

Ранее Влад Росс прогнозировал, что в 2020 году на части востока Украины огонь полностью прекратится, горячая фаза конфликта будет заморожена. Также астролог говорил, что в текущем году Киев не сможет вернуть под свой контроль часть Донбасса.