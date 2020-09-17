Астролог назвал угрозу 17 сентября: что нельзя делать

Сегодня над людьми нависла серьезная угроза, поделился Влад Росс / УНИАН

Астролог Влад Росс предупредил, что в четверг, 17 сентября, над людьми нависла серьезная угроза.

В частности, дела, начатые сегодня, могут иметь разрушительные последствия, поделился эксперт на своей странице в Facebook.

Эксперт отметил, что сегодняшний день непростой – 17 сентября является срединной точкой между затмениями.

"…Все, что будет начато людьми и провозглашено сегодня, может иметь неожиданные последствия, рушащие всю концепцию задуманного в будущем!" – предупредил Росс.

Ранее сообщалось, что 17 сентября около 14:00 будет новолуние 2020.

Влад Росс говорил, что в новолуние не стоит проводить важные встречи и начинать долгосрочные предприятия. Астролог посоветовал в этот день планировать будущее и посвятить время составлению графика на месяц.

В гороскопе на 17 сентября 2020 года говорится, что день может оказаться непростым для знака Зодиака Рыбы, а Ракам и Тельцам спрогнозирована "загрузка" кошелька.