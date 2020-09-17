Астролог назвал угрозу 17 сентября: что нельзя делать

Дела могут стать разрушительными, сообщил астролог.
Астролог Влад Росс предупредил, что в четверг, 17 сентября, над людьми нависла серьезная угроза.
В частности, дела, начатые сегодня, могут иметь разрушительные последствия, поделился эксперт на своей странице в Facebook.
Эксперт отметил, что сегодняшний день непростой – 17 сентября является срединной точкой между затмениями.
"…Все, что будет начато людьми и провозглашено сегодня, может иметь неожиданные последствия, рушащие всю концепцию задуманного в будущем!" – предупредил Росс.
- Ранее сообщалось, что 17 сентября около 14:00 будет новолуние 2020.
- Влад Росс говорил, что в новолуние не стоит проводить важные встречи и начинать долгосрочные предприятия. Астролог посоветовал в этот день планировать будущее и посвятить время составлению графика на месяц.
- В гороскопе на 17 сентября 2020 года говорится, что день может оказаться непростым для знака Зодиака Рыбы, а Ракам и Тельцам спрогнозирована "загрузка" кошелька.
Новолуние
Новолунием называют фазу Луны, при которой спутник Земли находится между нашей планетой и Солнцем примерно на одной прямой, пишет Wikipedia. В энциклопедии отмечается, что когда Луна и Земля находятся на одной прямой с Солнцем, происходит солнечное затмение.
Автор: Екатерина Присяжнюк