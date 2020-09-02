Астролог назвал везунчика сентября в любовной сфере

Львы станут везунчиками сентября в любовной сфере, сообщил астролог / УНИАН

Астролог Влад Росс спрогнозировал, что везунчиком сентября 2020 года среди знаков Зодиака в любовной сфере будет Лев.

Львам будет очень фартить в плане любви и отношений, рассказал эксперт Главреду.

Собеседник добавил, что у Львов первый месяц осени будет полон любви и счастья, они могут встретить своего избранника или избранницу.

Эксперт отметил, что представителям этого знака можно отправляться в поездки с близкими людьми, особенно в первой декаде сентября.

"…неизбежны сложные ситуации с начальством, коллегами или подчиненными, то есть на работе. В рабочих делах Льву во всем стоит ожидать подвоха, и могут разыграться скандалы. Кроме того, у него неожиданно могут начать рушиться отношения с друзьями", – предупредил астролог.

Ранее Влад Росс говорил, что из 12 знаков Зодиака самыми большими амбициями наделены Львы. Астролог поделился, что представители этого знака Зодиака больше всех любят роскошную жизнь и обожают тратить много денег.