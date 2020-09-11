Астролог назвала неудачников начала октября

В начале октября неудачи спрогнозированы Близнецам, Девам и Скорпионам / Reuters

Астролог Наталья Коляда предупредила, что в начале октября 2020 неудачи грозят трем знакам Зодиака – Близнецы, Дева и Скорпион.

У Скорпионов, Дев и Близнецов 7-9 октября сорвутся планы на учебу, поездку или встречу, говорится в статье эксперта на astromeridian.ru.

По данным астролога, Скорпионам грозит срыв выступления или разговора, во время которого они рассчитывали поднять свои проблемы и получить участие.

"У Близнецов перемены будут связаны с работой – собеседованием, командировкой, написанием отчета. Может уйти кто-то из сотрудников, на кого Близнецы возлагали определенные надежды. Кроме работы, могут отмениться планы насчет лечения", – отметила Коляда.

Эксперт добавила, что в жизни Дев неожиданность может вмешаться в планы записаться на курсы, посетить мастер-классы, встретиться с родными, сходить в гости, поехать куда-то недалеко.Читайте такжеГороскоп для всех на 12 сентября: коренные изменения и дорогие ошибки