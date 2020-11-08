Астролог назвала худшие часы 9 ноября: от чего отказаться

В понедельник будет несколько "черных" часов, поделилась эксперт.
Российский астролог Василиса Володина составила гороскоп на понедельник, 9 ноября, и предупредила, что в этот день будет период, который не подходит для дел.
С 15:00 до 17:00 будут самые плохие часы для всех дел, написала эксперт на своей странице в Instagram.
Володина добавила, что вторник, 10 ноября, может быть средненьким.
"Вторник выглядит средненьким, только дневные часы чуть улучшают дела Венеры (красота, любовь-морковь и т.п.)…", – поделилась астролог.
Эксперт также предупредила, что в среду, 11 ноября, грозят препятствия во всем.
- Ранее астрологи составили гороскоп на 9 ноября для всех знаков Зодиака.
- По сведениям экспертов, в понедельник Львам лучше воздержаться от рискованных операций, а Стрельцам можно решаться на любовные приключения.
Автор: Екатерина Присяжнюк