Астролог оценил шансы Зеленского на второй президентский срок

По словам Влада Росса, кое-кто в Украине настолько будет против видеть Зеленского президентом два срока подряд, что готов будет пойти на радикальные шаги.
Намекая сейчас, спустя всего лишь год президентства, на второй президентский срок, Владимир Зеленский совершает большую политическую ошибку.
Об этом в комментарии Главреду заявил астролог Влад Росс.
"На месте политических консультантов Зеленского я бы запретил ему говорить на эту тему. Эти разговоры только вредят. Ведь не было еще ни одного президента, который, находясь на посту всего один год, уже бы начинал говорить о втором сроке", – отметил Росс.
По словам астролога, Зеленского очень вдохновляют и окрыляют его рейтинги, и он поверил в себя, как в политика.
"Пока рейтинг Зеленского будет оставаться на уровне 30-40%, он будет подумывать о втором сроке. Но, если рейтинг обрушится до показателей Ющенко, он никуда выдвигаться не будет", – считает Влад Росс.
Как известно, Владимир Зеленский изначально утверждал, что идет в президенты только на один срок. Однако, по мнению Росса, эти слова были лишь политтехнологическим трюком.
"На самом деле, он всегда подумывал о 10 годах президентства, а теперь и говорит об этом. Зеленский – не хитрый жулик и не "хитрожёлтый", как Порошенко, а потому говорит то, что думает", – отметил Влад Росс.
Вообще, Зеленскому очень фартит, и все знаковые и судьбоносные события выпадают как раз на самые благоприятные годы в жизни Зеленского, когда он крепко "держит удачу за хвост", утверждает Росс.
"Если следующие президентские выборы состоятся в 2024 году, то, скорее всего, Владимиру Зеленскому ничего не помешает переизбраться повторно. Поскольку в доме власти у него будет находиться Юпитер – планета власти и большого успеха. Там же будет Белая Луна, Ангел-хранитель и планета успеха", – отметил астролог.
Однако, по его словам, как раз перед выборами 2024 года для Зеленского будет велика опасность убийства.
"Марс – в доме огнестрельного оружия, да еще и в соединении с Меркурием в доме убийства. Так что второй срок может быть омрачен трупом. У Зеленского есть все шансы победить на выборах, но ему обязательно заранее нужно позаботиться об усилении охраны. Ни люди с Западной Украины, ни откровенно пророссийские медведчуковцы не перенесут его второго срока, а потому сделают все, чтобы предотвратить переизбрание Зеленского. А решить эту в их понимании проблему они попытаются с помощью убийства", – предостерег Влад Росс.
По прогнозу астролога, 2021 год для президента будет очень сложным, 2022 и 2023-й – получше и полегче, а вот в 2024-ом его ждет очень благоприятный период.
"В 2024-ом Зеленскому будет фартить так же, как и в знаковый для него 2019 год, когда ему колоссально везло. Полный фарт!" – убежден Росс.
Кроме того, астролог утверждает, что Зеленский – первый президент Украины, который желает хорошего не только для себя, но и всей стране, что видно по гороскопу.
"Для дальнейшей политической судьбы Зеленского будет очень важно, какое правительство осенью придет на смену Кабмину Шмыгаля", – резюмировал Влад Росс.
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