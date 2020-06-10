Астролог оценил шансы Зеленского на второй президентский срок

Астролог считает, что Зеленскому могут помешать повторно баллотироваться в президенты, попытавшись ликвидировать его физически / пресс-служба Офиса президента

Намекая сейчас, спустя всего лишь год президентства, на второй президентский срок, Владимир Зеленский совершает большую политическую ошибку.

Об этом в комментарии Главреду заявил астролог Влад Росс.

"На месте политических консультантов Зеленского я бы запретил ему говорить на эту тему. Эти разговоры только вредят. Ведь не было еще ни одного президента, который, находясь на посту всего один год, уже бы начинал говорить о втором сроке", – отметил Росс.

По словам астролога, Зеленского очень вдохновляют и окрыляют его рейтинги, и он поверил в себя, как в политика.

"Пока рейтинг Зеленского будет оставаться на уровне 30-40%, он будет подумывать о втором сроке. Но, если рейтинг обрушится до показателей Ющенко, он никуда выдвигаться не будет", – считает Влад Росс.

Как известно, Владимир Зеленский изначально утверждал, что идет в президенты только на один срок. Однако, по мнению Росса, эти слова были лишь политтехнологическим трюком.

"На самом деле, он всегда подумывал о 10 годах президентства, а теперь и говорит об этом. Зеленский – не хитрый жулик и не "хитрожёлтый", как Порошенко, а потому говорит то, что думает", – отметил Влад Росс.

Вообще, Зеленскому очень фартит, и все знаковые и судьбоносные события выпадают как раз на самые благоприятные годы в жизни Зеленского, когда он крепко "держит удачу за хвост", утверждает Росс.

"Если следующие президентские выборы состоятся в 2024 году, то, скорее всего, Владимиру Зеленскому ничего не помешает переизбраться повторно. Поскольку в доме власти у него будет находиться Юпитер – планета власти и большого успеха. Там же будет Белая Луна, Ангел-хранитель и планета успеха", – отметил астролог.

Однако, по его словам, как раз перед выборами 2024 года для Зеленского будет велика опасность убийства.

"Марс – в доме огнестрельного оружия, да еще и в соединении с Меркурием в доме убийства. Так что второй срок может быть омрачен трупом. У Зеленского есть все шансы победить на выборах, но ему обязательно заранее нужно позаботиться об усилении охраны. Ни люди с Западной Украины, ни откровенно пророссийские медведчуковцы не перенесут его второго срока, а потому сделают все, чтобы предотвратить переизбрание Зеленского. А решить эту в их понимании проблему они попытаются с помощью убийства", – предостерег Влад Росс.

По прогнозу астролога, 2021 год для президента будет очень сложным, 2022 и 2023-й – получше и полегче, а вот в 2024-ом его ждет очень благоприятный период.

"В 2024-ом Зеленскому будет фартить так же, как и в знаковый для него 2019 год, когда ему колоссально везло. Полный фарт!" – убежден Росс.

Кроме того, астролог утверждает, что Зеленский – первый президент Украины, который желает хорошего не только для себя, но и всей стране, что видно по гороскопу.

"Для дальнейшей политической судьбы Зеленского будет очень важно, какое правительство осенью придет на смену Кабмину Шмыгаля", – резюмировал Влад Росс.

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