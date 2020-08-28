Астролог предупредил, когда легко потерять деньги: названы даты

Со 2 по 4 сентября можно лишиться денег, предупредил астролог / УНИАН

Астролог Влад Росс предупредил, что со 2 по 4 сентября можно легко попасть впросак и потерять деньги.

В это период оживятся мошенники, поэтому лучше никому не верить, особенно тем, кто будет предлагать финансовые вложения, рассказал эксперт Главреду.

Собеседник добавил, что на протяжении сентября лучше не покупать биткоины и не играть на бирже.

"Сентябрь 2020-го – худший месяц для рисковых операций, оформления кредитов, больших займов и покупки ценных бумаг…", – подчеркнул астролог.

Ранее Влад Росс говорил, что после 6 сентября начнется расцвет романтики, возможна большую любовь, может появиться нежное настроение. Астролог посоветовал в сентябре проводить больше времени с любимым человеком.