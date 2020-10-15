Астролог предупредил, кого приводят к нищете жадность и упрямство

Овнов приводит к нищете упрямство, а Тельцов – жадность, спрогнозировал эксперт / Скриншот

Астролог Влад Росс сообщил, что знак Зодиака Овен к нищете часто приводит упрямство, а представителей знака Телец – жадность.

Овны зря прислушиваются только к себе, они не наделены хорошей интуицией, поделился эксперт прогнозом с Главредом.

Собеседник добавил, что представители этого знака нередко попадают в сложные ситуации из-за упрямства.

"…Например, если уж Овен решил вложить деньги в МММ, то он непременно это сделает, что бы ему ни говорили…", – сказал Росс.

По его словам, Тельцов чаще всего приводит к бедности их жадность, они всегда хотят многого.

"…Телец всегда хочет многого, всего. А другие люди нередко пользуются этой чертой и играют на жадности Тельца", – объяснил эксперт.