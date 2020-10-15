Астролог предупредил, кого приводят к нищете жадность и упрямство

Одному из огненных знаков Зодиака вредит упертость, поделился эксперт.
Астролог Влад Росс сообщил, что знак Зодиака Овен к нищете часто приводит упрямство, а представителей знака Телец – жадность.
Овны зря прислушиваются только к себе, они не наделены хорошей интуицией, поделился эксперт прогнозом с Главредом.
Собеседник добавил, что представители этого знака нередко попадают в сложные ситуации из-за упрямства.
"…Например, если уж Овен решил вложить деньги в МММ, то он непременно это сделает, что бы ему ни говорили…", – сказал Росс.
По его словам, Тельцов чаще всего приводит к бедности их жадность, они всегда хотят многого.
"…Телец всегда хочет многого, всего. А другие люди нередко пользуются этой чертой и играют на жадности Тельца", – объяснил эксперт.
- Справка. Всего есть 12 знаков Зодиака.
- Овен – один из трех огненных знаков. Овнами считаются люди, рожденные в период с 21 марта по 20 апреля.
- Телец – один из трех земных Знаков. Тельцами считаются люди, которые родились в период с 21 апреля по 21 мая.
Автор: Екатерина Присяжнюк