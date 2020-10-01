Астролог предупредил, кому грозит "кидалово" на большие суммы

В октябре одному знаку Зодиака противопоказано рисковать и покупать недвижимость, сообщил эксперт.
Астролог Влад Росс составил гороскоп для всех знаков Зодиака на октябрь 2020 и предупредил, что Львов могут объегорить.
Львам грозит "кидалово" на большие суммы, поделился эксперт с Главредом.
Собеседник добавил, что Львам в октябре лучше не покупать недвижимость, поскольку из-за покупки возможны очень неприятные ситуации.
По словам Росса, представителям этого знака также не стоит рисковать.
"…возможны сложные ситуации в семье и конфликты с соседями. Льва могут обокрасть, потому о безопасности семьи, дома и любой недвижимости ему непременно нужно позаботиться… Льва могут объегорить и кинуть на большие суммы…", – сказал астролог.Читайте такжеПолнолуние в октябре 2020: когда наступит, и кому постоянно быть начеку
- Справка. Лев – это огненный знак Зодиака. В западной астрологии считается, что Солнце находится в знаке Льва приблизительно с 23 июля по 23 августа, пишет astronomia.wikia.org.
- Люди, которые родились в этот период, – Львы по знаку Зодиака.
Автор: Екатерина Присяжнюк