Астролог предупредил, кому грозит "кидалово" на большие суммы

В октябре Львов могут "кинуть" на большие суммы, спрогнозировал Влад Росс / Анастасия Олейникова для Главреда

Астролог Влад Росс составил гороскоп для всех знаков Зодиака на октябрь 2020 и предупредил, что Львов могут объегорить.

Львам грозит "кидалово" на большие суммы, поделился эксперт с Главредом.

Собеседник добавил, что Львам в октябре лучше не покупать недвижимость, поскольку из-за покупки возможны очень неприятные ситуации.

По словам Росса, представителям этого знака также не стоит рисковать.

"…возможны сложные ситуации в семье и конфликты с соседями. Льва могут обокрасть, потому о безопасности семьи, дома и любой недвижимости ему непременно нужно позаботиться… Льва могут объегорить и кинуть на большие суммы…", – сказал астролог.Читайте такжеПолнолуние в октябре 2020: когда наступит, и кому постоянно быть начеку