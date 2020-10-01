УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Гороскоп

Астролог предупредил, кому грозит "кидалово" на большие суммы

1 октября 2020, 11:24

В октябре одному знаку Зодиака противопоказано рисковать и покупать недвижимость, сообщил эксперт.

Росс спрогнозировал, что в октябре Львов могут кинуть на большие суммы – Гороскоп октябрь 2020
В октябре Львов могут "кинуть" на большие суммы, спрогнозировал Влад Росс / Анастасия Олейникова для Главреда

Астролог Влад Росс составил гороскоп для всех знаков Зодиака на октябрь 2020 и предупредил, что Львов могут объегорить.

Львам грозит "кидалово" на большие суммы, поделился эксперт с Главредом.

Собеседник добавил, что Львам в октябре лучше не покупать недвижимость, поскольку из-за покупки возможны очень неприятные ситуации.

По словам Росса, представителям этого знака также не стоит рисковать.

"…возможны сложные ситуации в семье и конфликты с соседями. Льва могут обокрасть, потому о безопасности семьи, дома и любой недвижимости ему непременно нужно позаботиться… Льва могут объегорить и кинуть на большие суммы…", – сказал астролог.Читайте такжеПолнолуние в октябре 2020: когда наступит, и кому постоянно быть начеку

  • Справка. Лев – это огненный знак Зодиака. В западной астрологии считается, что Солнце находится в знаке Льва приблизительно с 23 июля по 23 августа, пишет astronomia.wikia.org.
  • Люди, которые родились в этот период, – Львы по знаку Зодиака.

гороскоп на октябрь гороскоп Лев Влад Росс
Сейчас вы просматриваете новость «Астролог предупредил, кому грозит "кидалово" на большие суммы». Гороскоп на сегодня, на завтра, на месяц для всех знаков Зодиака можно прочитать в разделе «Гороскоп». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Новости партнеров

Последние новости

11:54
Аваков назвал возможную причину пожаров на Луганщине
11:43
Умер известный экс-футболист и звезда донецкого Шахтера
11:24
Повышает сексуальное влечение: ученые назвали растение, полезное для мужчин Видео
11:24
Астролог предупредил, кому грозит "кидалово" на большие суммы Видео
11:15
Местные выборы в Украине: опубликован свежий рейтинг партий
11:14
Слава Каминская рассказала о своем новом любовнике
11:05
Расшифровка "черных ящиков" рухнувшего Ан-26 - в Минобороны озвучили свежие данные Видео
10:52
Коронавирус снова установил антирекорд: в Украине 4069 новых больных Видео
10:39
"Сотни больных и десять жертв": коронавирус в Киеве преодолел новую отметку
10:26
В эпидсезоне 2020 Украину будут атаковать новые вирусы гриппа
10:20
СМИ рассказали, присоединятся ли США к санкциям против Лукашенко
10:09
Эрдоган бросил Путину перчатку, и тот испугался ее поднять мнение
10:00
Война в Карабахе: Россия предложила сыграть свою роль Видео
09:45
Мать рассказала о состоянии выжившего в катастрофе Ан-26 курсанта
09:21
Пожары на Луганщине: число жертв возросло, есть угроза для 22 населенных пунктов Видео
09:20
Навальный рассказал, кто организовал его отравление Новичком
09:19
Гороскоп для всех на 1 октября: влиятельные покровители, утраты и затяжная болезнь Видео
08:57
Лунный календарь на октябрь 2020: названы "черные дни"
08:33
Россия готова пожертвовать Арменией ради торговли с Турцией мнение
08:30
Коронавирус Covid-19 оказался опаснее "испанки" - ученые Видео
07:59
Коронавирус атакует Раду: еще один нардеп подцепил Сovid-19
07:32
Забыть о Будапештском меморандуме: Кравчук поддержал поиск нового формата переговоров по миру в Украине
07:03
Пожары на Луганщине: в РГА сообщили о коварных действиях боевиков Видео
06:57
Нафтогаз продолжает держать всех за дураков. Но теперь он еще и убыточный мнение
06:32
Развязка близка: астролог рассказал, чем закончатся протесты в Беларуси
06:26
В моде французская стрижка паж из 70-х, в которую влюбила мир Мирей Матье - фото Фото
05:30
Как правильно погадать на кофейной гуще в День кофе 2020: толкование Видео
04:59
Когда пошумят сердце и сосуды: календарь магнитных бурь на октябрь 2020 Видео
04:20
Тянет налево - ученые выяснили, какие мужчины склонны к сексу на стороне
03:46
Время обворожительного бордового маникюра пришло: новинки и фото Фото
03:12
Врач опроверг популярный миф о смертности от Covid-19
02:39
Почему у людей возникает тяжелое осложнение коронавируса - ученые
02:15
Гороскоп для всех на 2 октября: большой успех и несчастные случаи Видео
01:38
Как сохранить связь с ребенком после родов - советы Дмитрия Карпачева
01:12
Как правильно пить кофе без вреда здоровью - советы от Юлии Панковой
00:54
Врач объяснила, могут ли ошибаться тесты на коронавирус Видео
00:29
День ангела Ирины 2020 – волшебные поздравления, гифки и картинки
00:05
Полнолуние в октябре 2020: когда наступит, и кому постоянно быть начеку
30 сентября, среда
23:55
В Украине появится новый праздник - когда и что будем отмечать Видео
23:29
В Минобразования обнародовали график проведения ВНО-2021
23:03
Кравчук в резкой форме обратился к России из-за Донбасса
22:32
Коронавирус в Украине установил новый антирекорд: за сутки - более четырех тысяч зараженных
22:20
Путин приказал призвать в армию более 100 тысяч человек Видео
22:07
Нардеп пожаловалась на повторное заражение коронавирусом
21:45
Врач объяснила, почему советуют пить чистую воду Видео
21:44
Две партии оконфузились одинаковыми заявлениями об отставке Фокина Видео
21:21
Рак толстой кишки и 4 чашки кофе: ученые рассказали о выживаемости Видео
21:09
"Танцы на могиле воинов АТО": на Черниговщине "отличились" девочки-подростки Видео
21:02
Джамала и Pianoбой Эндорфины - премьера нового клипа украинских исполнителей Видео
20:57
В посольстве США отреагировали на гибель сотрудницы в Киеве
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыАрхив
©2002-2020, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять