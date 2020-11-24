Астролог предупредил, кому присущ очень стервозный гнев

У Рыб очень стервозный гнев, сказал астролог / Скриншот

Астролог Влад Росс предупредил, что знак Зодиака Рыбы наделен очень стервозным и эмоциональным гневом.

Рыбы зачастую имеют весьма "сладкий" характер, не очень часто злятся, но иногда могут вспыхнуть, поделился эксперт прогнозом с Главредом.

Собеседник предупредил, что у Рыб могут быть жесткие, разрушительные и даже саморазрушительные приступы гнева.

Росс добавил, что все сразу же налаживается, как только представители этого знака перебесятся.

"…Окружающим с Рыбами непросто: неспроста их знак изображают, как две рыбы – неясно, какая из них в данный момент плывет рядом с тобой… Рыбы способны попросить прощения и признать, что были неправы…", – сказал эксперт.