УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Гороскоп

Астролог предупредил, кому присущ очень стервозный гнев

24 ноября 2020, 13:01

У водного знака Зодиака могут быть разрушительные приступы гнева, отметил эксперт.

Астролог сказал, что у Рыб очень стервозный гнев – Гороскоп Рыбы 2020
У Рыб очень стервозный гнев, сказал астролог / Скриншот

Астролог Влад Росс предупредил, что знак Зодиака Рыбы наделен очень стервозным и эмоциональным гневом.

Рыбы зачастую имеют весьма "сладкий" характер, не очень часто злятся, но иногда могут вспыхнуть, поделился эксперт прогнозом с Главредом.

Собеседник предупредил, что у Рыб могут быть жесткие, разрушительные и даже саморазрушительные приступы гнева.

Росс добавил, что все сразу же налаживается, как только представители этого знака перебесятся.

"…Окружающим с Рыбами непросто: неспроста их знак изображают, как две рыбы – неясно, какая из них в данный момент плывет рядом с тобой… Рыбы способны попросить прощения и признать, что были неправы…", – сказал эксперт.

  • Ранее Влад Росс говорил, что Рыбы слишком сильно увлекаются закулисными играми и из-за этого проигрывают.
  • Астролог также предупреждал, что представители этого знака Зодиака легко могут стать добычей мошенников, поскольку верят сладким обещаниям.

Влад Росс гороскоп Рыбы Рыбы знак Зодиака
Сейчас вы просматриваете новость «Астролог предупредил, кому присущ очень стервозный гнев». Гороскоп на сегодня, на завтра, на месяц для всех знаков Зодиака можно прочитать в разделе «Гороскоп». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Новости партнеров
Популярное
Гороскоп на 24 ноября для всех: выгодная отдача и покорение сердцаГороскоп на 24 ноября для всех: выгодная отдача и покорение сердца Гороскоп на 23 ноября для всех: убыточная игра со смертью и денежные успехиГороскоп на 23 ноября для всех: убыточная игра со смертью и денежные успехи Гороскоп на 21 ноября для всех: доходные операции, прибыльная работа и мощная больГороскоп на 21 ноября для всех: доходные операции, прибыльная работа и мощная боль Гороскоп на 22 ноября для всех: денежный урожай и завидный результатГороскоп на 22 ноября для всех: денежный урожай и завидный результат "Ничего не прощает": назван самый гневливый знак Зодиака"Ничего не прощает": назван самый гневливый знак Зодиака
Следующий материал

Последние новости

13:17
Рожистое воспаление: симптомы, причины и факторы риска
13:17
Оригинальные и вкусные горячие бутерброды Шахматная доска, рецепт Видео
13:01
Астролог предупредил, кому присущ очень стервозный гнев Видео
12:59
В РФ рассказали, какая эффективность у путинской вакцины от Covid-19
12:58
У Лаврова назвали главную цель России на переговорах с США при Байдене Видео
Реклама
12:33
В Кремле объяснили, почему Путину не ввели российскую вакцину от COVID-19 Видео
12:30
В моду на зиму пришли восхитительные кардиганы и теплые свитера оверсайз: фото Фото Видео
12:28
Опять мокрый снег: синоптик дала прогноз погоды на 25 ноября Видео
12:25
Супермодель поздравила сына с днем рождения голым фото
12:15
Запад меняет Навального на его жену - СМИ Видео
12:08
5 сигналов вашего тела "умоляющего" побыть в одиночестве Видео
11:55
Гороскоп на 25 ноября для всех: атаки неприятелей, сердечные страдания и карьерная удача Видео
11:52
В Турции прояснили вопрос о проблемах с Россией Видео
11:46
Степанов рассказал, сколько денег нужно на медицину в Украине Видео
11:35
Подарки на Новый год 2021: идеи и что нельзя дарить в год Быка Видео
11:26
Лукашенко захотел мира с Западом и объявил условие сотрудничества Видео
11:23
Из-за COVID-19 авиакомпании предложили изменить правила перевозки пассажиров
11:23
Что ждет мир после выхода США из соглашения об открытом небе мнение
10:59
Алиев назвал причину срыва военной операции Азербайджана в Агдаме Видео
10:43
Лукашенко стал политическим трупом и Путину уже не интересен - журналист Видео
Реклама
10:38
Телеканал Netflix поделился рождественской версией "Ведьмака" Видео
10:23
Сложности вакцинации: эпидемиолог рассказал о проблеме с препаратом против COVID-19 Видео
10:20
У Зеленского оценили вероятность тотального локдауна в Украине Видео
10:19
Как укрепить ногти в домашних условиях: простые способы и укрепляющая ванночка Видео
10:01
Порошенко получил новую болезненную пощечину мнение
09:49
Патологоанатом поведал, во что COVID-19 превращает легкие больного Видео
09:35
Милованов рассказал о судьбе транша МВФ для Украины
09:18
Врач назвала условие тотального уничтожения COVID-19 в Украине Видео
09:08
Трамп уходит: Байден огласил список кандидатов на ключевые должности Видео
08:50
Эксперт рассказал, когда коронавирус в Украине достигнет реального пика Видео
08:48
Борьба с COVID-19 в Украине: в Минздраве намерены изменить систему слежения за больными Видео
08:48
Выход США из соглашения об открытом небе: чем это грозит Украине мнение
08:31
В Киеве за сутки поставили рекордное число диагнозов COVID-19 Видео
08:14
Коронавирус в Украине: за сутки поставили еще более 12 тыс. диагнозов COVID-19 Видео
08:09
Пентагон дал добро на участие в процедуре передачи власти Байдену Видео
07:56
Сколько украинцев заразятся COVID-19 к концу ноября: ученые НАН опубликовали жуткий прогноз Видео
07:44
Гороскоп на 24 ноября для всех: выгодная отдача и покорение сердца Видео
07:36
Смертей от COVID-19 будет больше, чем от всех опасных болезней: врач дал пугающий прогноз Видео
07:26
Илон Маск обогнал Билла Гейтса в рейтинге самых богатых людей в мире
06:59
Суды Трампу уже не помогут: штат Мичиган подтвердил победу Байдена
Реклама
06:57
Какой будет судьба Украины при Байдене мнение
06:34
Советник главы ОП предложил усилить карантин в Украине на Рождество Видео
06:16
Индейка vs говядина: эксперты рассказали, что полезнее Видео
05:57
Трамп распорядился начать передачу власти Байдену
05:52
Лучшие продукты для восстановления после тяжелой болезни: топ-10 Видео
05:28
Календарь магнитных бурь на декабрь 2020: насколько сильная буря ждет на Новый год Видео
05:01
Что нужно проверить после излечения от COVID-19: врач дала советы
04:05
Закроют школы, спортзалы и рестораны: врач назвал сроки жесткого локдауна Видео
03:30
Арена похоти: в Британии создали специальную соцсеть для секса
02:49
День Максима 2020 – поздравления, открытки, приметы
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеАрхив
©2002-2020, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять