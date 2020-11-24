Астролог предупредил, кому присущ очень стервозный гнев

У водного знака Зодиака могут быть разрушительные приступы гнева, отметил эксперт.
Астролог Влад Росс предупредил, что знак Зодиака Рыбы наделен очень стервозным и эмоциональным гневом.
Рыбы зачастую имеют весьма "сладкий" характер, не очень часто злятся, но иногда могут вспыхнуть, поделился эксперт прогнозом с Главредом.
Собеседник предупредил, что у Рыб могут быть жесткие, разрушительные и даже саморазрушительные приступы гнева.
Росс добавил, что все сразу же налаживается, как только представители этого знака перебесятся.
"…Окружающим с Рыбами непросто: неспроста их знак изображают, как две рыбы – неясно, какая из них в данный момент плывет рядом с тобой… Рыбы способны попросить прощения и признать, что были неправы…", – сказал эксперт.
- Ранее Влад Росс говорил, что Рыбы слишком сильно увлекаются закулисными играми и из-за этого проигрывают.
- Астролог также предупреждал, что представители этого знака Зодиака легко могут стать добычей мошенников, поскольку верят сладким обещаниям.
Автор: Екатерина Присяжнюк