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Астролог предупредил, кому присуща "черная зависть"

9 октября 2020, 11:59

Один земной знак Зодиака может позавидовать "черной завистью", сообщил эксперт.

Астролог предупредил, что черной завистью могут завидовать Девы – Дева гороскоп 2020
Девы могут завидовать "черной завистью", предупредил астролог / Анастасия Олейникова для Главреда

Знак Зодиака Дева мелочен, Девам присуща "черная зависть", и еще они большие критиканы.

Девы критикуют других даже из-за пустяков, поделился астролог Влад Росс с Главредом.

По словам эксперта, представители этого знака хотят разложить все по полочкам и считать каждую копейку.

"…Дева – большой критикан, причем распекает других даже из-за пустяков. Она критикует всех и вся. Также Дева часто завидует другим "черной завистью", если другие люди преуспели хотя бы немного больше, чем она", – сказал собеседник.

Влад Росс Гороскоп 2020 гороскоп Дева
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