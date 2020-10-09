Астролог предупредил, кому присуща "черная зависть"

Девы могут завидовать "черной завистью", предупредил астролог / Анастасия Олейникова для Главреда

Знак Зодиака Дева мелочен, Девам присуща "черная зависть", и еще они большие критиканы.

Девы критикуют других даже из-за пустяков, поделился астролог Влад Росс с Главредом.

По словам эксперта, представители этого знака хотят разложить все по полочкам и считать каждую копейку.

"…Дева – большой критикан, причем распекает других даже из-за пустяков. Она критикует всех и вся. Также Дева часто завидует другим "черной завистью", если другие люди преуспели хотя бы немного больше, чем она", – сказал собеседник.