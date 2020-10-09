Астролог предупредил, кому присуща "черная зависть"

Один земной знак Зодиака может позавидовать "черной завистью", сообщил эксперт.
Знак Зодиака Дева мелочен, Девам присуща "черная зависть", и еще они большие критиканы.
Девы критикуют других даже из-за пустяков, поделился астролог Влад Росс с Главредом.
По словам эксперта, представители этого знака хотят разложить все по полочкам и считать каждую копейку.
"…Дева – большой критикан, причем распекает других даже из-за пустяков. Она критикует всех и вся. Также Дева часто завидует другим "черной завистью", если другие люди преуспели хотя бы немного больше, чем она", – сказал собеседник.
- Ранее Влад Росс составил гороскоп для Дев на октябрь 2020 года. Астролог говорил, что Девы будут главными счастливчиками месяца.
- Эксперт отмечал, что Девам светят новая работа и крупное вознаграждение. Росс добавил, что у Дев есть шанс встретить свою вторую половинку.
Автор: Екатерина Присяжнюк