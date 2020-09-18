Астролог предупредил о первом серьезном похолодании в Украине

Первое серьезное похолодание Украине грозит после октябрьского новолуния, спрогнозировал астролог / УНИАН

Астролог Влад Росс предупредил, что осенью 2020 года первое серьезное похолодание Украине грозит в середине октября.

В Украине серьезно похолодает вблизи новолуния (новолуние в октябре будет 16 числа), поделился эксперт прогнозом с Главредом.

По словам собеседника, также в середине октября начнется дождливый период.

Росс утверждал, что в сентябре в украинском государстве ожидается комфортная температура – во второй половине месяца будет +20…+25 градусов.

"Дождливый период… начнется лишь в середине октября, вблизи новолуния. Тогда же нас будет ждать и первое серьезное похолодание. …типичная осенняя погода будет сохраняться недолго…", – поделился астролог.Читайте такжеГороскоп для всех на 19 сентября: кому сулят финансовый взлет

Ранее Влад Росс говорил, что в Украине осенью 2020 года ожидается хорошая погода.

Астролог прогнозировал, что бабье лето в нашей стране начнется с первой декады ноября.