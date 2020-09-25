Астролог предупредил о разгуле коронавируса: названа дата

В начале октября коронавирус разгуляется, предупредил астролог / УНИАН

Астролог Влад Росс спрогнозировал, что с воскресенья, 4 октября, Плутон станет директным (перейдет в прямое движение), начнет сближаться с Юпитером, то есть звезды будут способствовать распространению вирусов, в частности, коронавируса Covid-19.

В Украине ситуация будет крайне неблагоприятная, поскольку эпидемия коронавируса будет накладываться на эпидемию гриппа и сезон простуд, рассказал эксперт Главреду.

Собеседник добавил, что в нашей стране осенью, кроме коронавируса, будут "бушевать" целых четыре штамма гриппа, среди которых два новых.

"4 октября Плутон станет директным. А это плохо в плане ситуации с коронавирусом: Плутон указывает на то, что процессы затронут большие массы людей, народы всей планеты, а при этом он еще и начнет сближаться с планетой Юпитер, то есть звезды будут благоприятствовать активному распространению вирусов – Covid-19, гриппа…", – отметил Росс.