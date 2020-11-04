Астролог предупредил об "эпидемии разрывов": назван период

В конце ноября может начаться "эпидемия расставаний", сообщил астролог / Reuters

Астролог Влад Росс составил гороскоп для всех знаков Зодиака на ноябрь 2020 и предупредил, что в последние десять дней ноября стартует "эпидемия расставаний".

Эпидемия разрывов может начаться после того, как Венера перейдет в зодиакальный знак Скорпиона (21 ноября), поделился эксперт с Главредом.

Собеседник добавил, что разрывы могут быть связаны и с тем, что люди снова будут вынуждены круглосуточно сидеть дома из-за коронавируса CОVID-19 и надоедать друг другу.

"…На любовном фронте будет крайне напряженная обстановка. Не исключены разрывы, особенно когда Венера перейдет в знак Скорпиона: начнется какая-то чехарда, эпидемия разрывов и расставаний…", – сказал астролог.