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Астролог предупредил один знак Зодиака о "любовных ударах"

2 октября 2020, 10:30

Одному знаку Зодиака грозит расторжение помолвки, сообщил Росс.

Росс предупредил Раков об угрозе любовных ударов – Гороскоп на октябрь 2020
Астролог предупредил Раков об угрозе "любовных ударов" / Анастасия Олейникова для Главреда

Астролог Влад Росс составил гороскоп на октябрь 2020 года для Рака и предупредил, что представителям этого знака Зодиака грозят "любовные удары".

Раков может бросить любимый человек, рассказал эксперт Главреду.

Росс добавил, что едва ли не накануне свадьбы может быть расторгнута помолвка.

"…Неблагоприятный период, особенно – в плане любви и отношений, ждет Рака: его может бросить любимый человек, …отношения могут стремительно рушиться", – сказал астролог.

Эксперт отметил, что Ракам грозят неприятности, связанные с поездками, а также инвестициями. По его словам, также Раки могут столкнуться с судами и следствием.Читайте такжеПолнолуние в октябре 2020: точное время, и кому быть начеку

  • Справка. Всего насчитывается 12 знаков Зодиака. Рак – один из трех водных знаков.
  • Раками считаются люди, которые родились в период с 22 июня по 22 июля.

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