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Астролог предупредил Украину об эпидемической катастрофе

30 октября 2020, 16:15

У одного знака Зодиака, несмотря на эпидемическую катастрофу, все будет замечательно, спрогнозировал эксперт.

Росс утверждает, что в ноябре в Украине наступит полнейшая эпидемическая катастрофа – Гороскоп на ноябрь 2020
В ноябре в Украине наступит полнейшая эпидемическая катастрофа, утверждает Влад Росс / УНИАН

Астролог Влад Росс составил гороскоп на ноябрь 2020 года и предупредил, что в Украине из-за коронавируса COVID-19 скоро наступит эпидемическая катастрофа.

Нашей стране в ноябре грозит полнейшая эпидемическая катастрофа, рассказал эксперт Главреду.

Собеседник добавил, что во время полнейшей эпидемической катастрофы все будет замечательно у знака Зодиака Скорпион, поскольку он может не просто выживать в любых экстремальных ситуациях, а еще и хорошо на этом заработать.

"Когда наступит полнейшая эпидемическая катастрофа в Украине, а это случится в ноябре, у Скорпиона все будет замечательно – он способен выживать в любых экстремальных ситуациях…", – поделился астролог.

  • Ранее Влад Росс предупреждал, что с 4 октября звезды будут способствовать распространению вирусов, в частности Covid-19, – Плутон перейдет в прямое движение (станет директным) и начнет сближаться с Юпитером.
  • Астролог добавил, что ситуация в Украине прогнозируется крайне неблагоприятная, поскольку эпидемия коронавируса будет накладываться на сезон простуд и эпидемию гриппа.
Влад Росс гороскоп на ноябрь 2020 коронавирус гороскоп
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