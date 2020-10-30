Астролог предупредил Украину об эпидемической катастрофе

У одного знака Зодиака, несмотря на эпидемическую катастрофу, все будет замечательно, спрогнозировал эксперт.
Астролог Влад Росс составил гороскоп на ноябрь 2020 года и предупредил, что в Украине из-за коронавируса COVID-19 скоро наступит эпидемическая катастрофа.
Нашей стране в ноябре грозит полнейшая эпидемическая катастрофа, рассказал эксперт Главреду.
Собеседник добавил, что во время полнейшей эпидемической катастрофы все будет замечательно у знака Зодиака Скорпион, поскольку он может не просто выживать в любых экстремальных ситуациях, а еще и хорошо на этом заработать.
"Когда наступит полнейшая эпидемическая катастрофа в Украине, а это случится в ноябре, у Скорпиона все будет замечательно – он способен выживать в любых экстремальных ситуациях…", – поделился астролог.
- Ранее Влад Росс предупреждал, что с 4 октября звезды будут способствовать распространению вирусов, в частности Covid-19, – Плутон перейдет в прямое движение (станет директным) и начнет сближаться с Юпитером.
- Астролог добавил, что ситуация в Украине прогнозируется крайне неблагоприятная, поскольку эпидемия коронавируса будет накладываться на сезон простуд и эпидемию гриппа.
Автор: Екатерина Присяжнюк