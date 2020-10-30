Астролог предупредил Украину об эпидемической катастрофе

В ноябре в Украине наступит полнейшая эпидемическая катастрофа, утверждает Влад Росс / УНИАН

Астролог Влад Росс составил гороскоп на ноябрь 2020 года и предупредил, что в Украине из-за коронавируса COVID-19 скоро наступит эпидемическая катастрофа.

Нашей стране в ноябре грозит полнейшая эпидемическая катастрофа, рассказал эксперт Главреду.

Собеседник добавил, что во время полнейшей эпидемической катастрофы все будет замечательно у знака Зодиака Скорпион, поскольку он может не просто выживать в любых экстремальных ситуациях, а еще и хорошо на этом заработать.

"Когда наступит полнейшая эпидемическая катастрофа в Украине, а это случится в ноябре, у Скорпиона все будет замечательно – он способен выживать в любых экстремальных ситуациях…", – поделился астролог.