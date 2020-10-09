Астролог раскрыл большую беду Весов

У воздушного знака Зодиака есть большая беда, сообщил эксперт.
Астролог Влад Росс поделился, что самой большой бедой знака Зодиака Весы является нерешительность.
У Весов очень часто меняется настроение, рассказал эксперт Главреду.
По словам собеседника, в жизни Весов многое зависит от воодушевления.
Росс отметил, что представители этого знака могут просидеть без дела неделю, а потом за день пытаются сделать то, что можно было делать на протяжении нескольких дней.
"Самая большая беда Весов – их нерешительность. Если в семье мужчина – Весы, то его жену всегда будет раздражать его нерешительность, поскольку даже выбор одного из двух одеял в супермаркете станет большой проблемой для Весов. Это очень неудобно в быту…", – поделился эксперт.
- Напомним, Влад Росс составил гороскоп для Весов на октябрь 2020 года.
- Астролог сказал, что Весы могут столкнуться с обманами, подставами, предательствами и неприятностями в дороге.
Автор: Екатерина Присяжнюк