Астролог раскрыл большую беду Весов

Влад Росс сказал, что самая большая беда Весов – нерешительность / sobakidendy-news.ru

Астролог Влад Росс поделился, что самой большой бедой знака Зодиака Весы является нерешительность.

У Весов очень часто меняется настроение, рассказал эксперт Главреду.

По словам собеседника, в жизни Весов многое зависит от воодушевления.

Росс отметил, что представители этого знака могут просидеть без дела неделю, а потом за день пытаются сделать то, что можно было делать на протяжении нескольких дней.

"Самая большая беда Весов – их нерешительность. Если в семье мужчина – Весы, то его жену всегда будет раздражать его нерешительность, поскольку даже выбор одного из двух одеял в супермаркете станет большой проблемой для Весов. Это очень неудобно в быту…", – поделился эксперт.