Астролог раскрыл, что нельзя делать в ноябре: когда критический период

В ноябре 2020 стоит отказаться от ряда дел, посоветовал Влад Росс / Reuters

Астролог Влад Росс составил для всех знаков Зодиака гороскоп на ноябрь 2020 года и предупредил, что на протяжении месяца не рекомендуется браться за некоторые дела.

В первой половине месяца не стоит отправляться в путешествия, в течение месяца лучше не начинать обучение, не заводить новые знакомства, не регистрировать брак, не брать в долг деньги, рассказал эксперт Главреду.

Собеседник добавил, что с 28 по 30 ноября будет самый катастрофический и критический период, возможны техногенные катастрофы.

"…в ноябре не рекомендуется …заключать важные договора и соглашения в первые 20 дней; заводить новые знакомства и искать любовь (можете нарваться на какую-то сволочь); …делать крупные и важные покупки, особенно до 20 числа", – посоветовал астролог.