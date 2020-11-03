Астролог раскрыл, что нельзя делать в ноябре: когда критический период

В конце ноября ожидаются "черные дни", спрогнозировал эксперт.
Астролог Влад Росс составил для всех знаков Зодиака гороскоп на ноябрь 2020 года и предупредил, что на протяжении месяца не рекомендуется браться за некоторые дела.
В первой половине месяца не стоит отправляться в путешествия, в течение месяца лучше не начинать обучение, не заводить новые знакомства, не регистрировать брак, не брать в долг деньги, рассказал эксперт Главреду.
Собеседник добавил, что с 28 по 30 ноября будет самый катастрофический и критический период, возможны техногенные катастрофы.
"…в ноябре не рекомендуется …заключать важные договора и соглашения в первые 20 дней; заводить новые знакомства и искать любовь (можете нарваться на какую-то сволочь); …делать крупные и важные покупки, особенно до 20 числа", – посоветовал астролог.
- Ранее Влад Росс говорил, что с 1 по 6 ноября есть угроза масштабных ДТП и несчастных случаев. Астролог сказал, что в это период лучше воздержаться от поездок на большие расстояния.
- Эксперт также предупреждал, что 8-10 ноября не стоит назначать важные мероприятия и встречи, поскольку эмоции будут зашкаливать.
Автор: Екатерина Присяжнюк