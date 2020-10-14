Астролог раскрыл, кого способны "раздеть" азарт и женщины

Львов могут "раздеть" женщины и азарт, поделился астролог / УНИАН

Астролог Влад Росс предупредил, что представителей знака Зодиака Лев могут "раздеть" женщины и азарт.

Львы могут стать бедными из-за непомерного азарта и любви к игре, поделился эксперт с Главредом.

Собеседник добавил, что рожденные под этим знаком люди часто много денег просаживают на любовниц.

По словам Росса, жены могут просто "раздеть" Львов – представители этого знака очень любят делать дорогие подарки.

"Льва может привести к бедности его непомерный азарт, любовь к игре. Если Лев входит в раж и чувствует азарт, это может ощутимо ударить по его кошельку и банковскому счету…", – сказал астролог.

Ранее Влад Росс составил гороскоп для Львов на октябрь 2020 года.

Астролог посоветовал Львам отказаться от риска и воздержаться от покупки недвижимости. Эксперт говорил, что представителей этого знака Зодиака могут обокрасть.