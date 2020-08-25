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Астролог раскрыл, у кого огромные амбиции

25 августа 2020, 18:40

Одному знаку Зодиака для счастья нужно много чего, отметил эксперт.

Астролог сообщил, что у Стрельцов огромные амбиции – Гороскоп 2020
У Стрельцов огромные амбиции, сообщил астролог / sobakidendy-news.ru

Астролог Влад Росс поделился, что у одного из знаков Зодиака – Стрелец – огромные амбиции.

Для счастья Стрельцам необходимо много чего, рассказал эксперт Главреду.

Собеседник добавил, что представителями этого знака Зодиака руководит Юпитер, который и наделяет их огромными амбициями и большими стремлениями.

"…Как и у всех знаков огня (Лев и Овен – Ред.), у них большие запросы…", – подчеркнул астролог.

Ранее Влад Росс предупреждал, что в августе 2020 года Стрельцам грозят неприятности в личной жизни, в частности, ссоры, измены, разногласия, ревность.

Астролог посоветовал им отказаться от азартных игр, поскольку есть угроза просадить состояние. Также эксперт говорил, что на протяжении последнего месяца лета представителям этого знака Зодиака стоит отказаться от принятия важных решений.

Гороскоп 2020 страстные знаки Зодиака Стрелец гороскоп Влад Росс
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