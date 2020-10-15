УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Гороскоп

Астролог раскрыла, как ретроградный Меркурий влиял на коронавирус

15 октября 2020, 10:30

Ретроградная планета "тормозила" Covid-19, отметила эксперт.

Володина поделилась, что ретроградный Меркурий 2020 влиял на коронавирус – Коронавирус гороскоп
Ретро-Меркурий 2020 влиял на коронавирус, поделилась эксперт / Скриншот с instagram.com/vasilisa.volodina

В 2020 году предыдущий период ретроградного Меркурия тормозил темпы распространения коронавируса Covid-19 в мире.

Ретроградный Меркурий 2020 "тормозил" Covid-19, вероятнее всего, из-за того, что в этот период люди более разобщены и меньше контактируют, поделилась российский астролог Василиса Володина в Instagram.

Эксперт добавила, что в период ретроградности этой планеты дела идут медленнее, затормаживаются перемещения и все процессы общения.

  • Напомним, 14 октября Меркурий снова стал ретроградным, ретроградность планеты продлится до 3 ноября.
  • Предыдущий период ретроградного Меркурия был 18 июня – 12 июля.
  • Викканской жрица Елены Кузьмич говорила, что в ретроградный Меркурий в октябре 2020 нельзя менять работу, начинать обучение на курсах, приобретать технику, делать большие покупки и заключать серьезные сделки.

Что такое ретроградность планеты

Ретроградность планеты – попятное движение – это определенный период, сообщает Википедия.

В период ретроградности планеты наблюдателям с Земли кажется, что небесное тело "замирает" в одной точке, а потом начинает двигаться в обратном направлении.

Василиса Володина ретроградный Меркурий 2020 коронавирус гороскоп
Сейчас вы просматриваете новость «Астролог раскрыла, как ретроградный Меркурий влиял на коронавирус». Гороскоп на сегодня, на завтра, на месяц для всех знаков Зодиака можно прочитать в разделе «Гороскоп». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Новости партнеров

Последние новости

11:13
Президент Кыргызстана решил уйти в отставку и огласил просьбу
11:10
Грипп: названы способы снизить риск заражения Видео
11:09
Охотник на монстров 2020 - появился первый трейлер фильма Видео
11:08
Киев останется в "оранжевой" зоне карантина
11:06
Death Stranding и Mafia слили на трекеры со взломанной защитой
10:50
Сколько депутаты тратят на антисептики и маски: названа сумма Видео
10:49
Зеленский обратится к Раде: СМИ назвали дату
10:45
Когда отмечают День босса в 2020 году и что подарить шефу Фото
10:38
В Минздраве назвали единственный способ побороть Covid-19 Видео
10:31
Сериал Декстер получит 9 сезон в 2021 году
10:30
Астролог раскрыла, как ретроградный Меркурий влиял на коронавирус
10:28
Хэллоуин 2020 – какого числа надо пугать и как Видео
10:13
Опрос 25 октября: Зеленский озвучил свой вопрос о Донбассе – не про войну Видео
10:10
Новый удар: чем обернутся новшества с тарифами на коммуналку мнение
10:06
Коронавирус в Украине 15 октября: за сутки добавилось еще 5062 новых больных Видео
09:56
Пугачева тайно снова стала бабушкой
09:52
Ведущие соцсети США ограничили доступ к статье о Байдене и коррупции в Украине Видео
09:50
Главврач сказала, когда больных коронавирусом отпускают из больницы Видео
09:45
Какой будет зима 2020-21 в Украине: климатолог озвучила прогноз погоды Видео
09:18
Гороскоп на 15 октября для всех: выброс сексуальной энергии и сети шарлатанов Видео
09:15
Вкуснющая ленивая запеканка без выпечки – рецепт простого и полезного блюда Видео
09:03
Коронавирус в Киеве: число жертв подобралось к антирекорду Видео
08:43
Зачем Зеленскому на самом деле нужен опрос мнение
08:31
Кристина Асмус заболела коронавирусом: назвала "адский" симптом
08:06
Новый антирекорд заражений Covid-19: за сутки в мире заболели почти 400 тысяч человек
07:54
Коронавирус у молодежи: главврач объяснила, почему стало больше тяжелых больных Видео
07:45
В результате изменений климата Украина может потерять часть территории – климатолог Вера Балабух
07:28
В Раде Covid-19 заразились почти 100 человек: стало известно, уйдет ли парламент на карантин Видео
07:24
Новолуние в октябре 2020: что ни в коем случае нельзя делать Видео
07:13
В моду вернулись невероятные джинсы свободного кроя в стиле 80-х: фото Фото
07:04
В США СМИ опубликовали переписку якобы сына Байдена с сотрудником Burisma
06:57
Власти повергли экономику в девальвационный шок и не собираются ее спасать мнение
06:40
Алиев поглумился над руководством Карабаха и рассказал, что ждет армян Видео
06:28
Ядовитая солянка вирусов: почему украинцам будет сложно пережить эту осень Видео
06:01
Названы ТОП-8 неочевидных признаков заражения Covid-19 Видео
05:32
Эксперт назвал условие краха Лукашенко Видео
04:33
В трендах оливковый маникюр и горчичные ногти: модные идеи дизайна и фото Фото
03:44
Яд из чая: разработчик Новичка оценил новую версию отравления Навального Видео
03:03
Можно оглохнуть: ученые заявили о новой опасности коронавируса Видео
02:13
Гороскоп на 16 октября для всех: порча отношений и неожиданный поворот жизни Видео
01:34
Ультиматум Лукашенко от Тихановской: эксперт объяснил события в Беларуси Видео
00:55
Аналитик рассказал, откуда у Зеленского возьмут деньги на опрос в день выборов Видео
00:21
Эксперт назвала убийственную опасность чая с сахаром Видео
14 октября, среда
23:56
"Отвратительно": Алиев размазал Пашиняна и выдвинул новые обвинения Видео
23:23
Степанов назвал цену прививки от COVID-19 и рассказал о судьбе вакцины РФ Видео
22:58
Зеленский пообедал с бойцами ООС на Донбассе: в ОП показали странное фото Видео
22:29
В США остановили испытание лечения коронавируса антителами Видео
21:57
В Германии не захотели обслуживать самолет Лукашенко Видео
21:47
Скандал из-за указа Зеленского: Кизим ответил на демарш Минска Видео
21:22
Говорят по-русски, работают за копейки: в Эстонии ополчились на украинских заробитчан Видео
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыАрхив
©2002-2020, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять