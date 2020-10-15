Астролог раскрыла, как ретроградный Меркурий влиял на коронавирус

Ретро-Меркурий 2020 влиял на коронавирус, поделилась эксперт / Скриншот с instagram.com/vasilisa.volodina

В 2020 году предыдущий период ретроградного Меркурия тормозил темпы распространения коронавируса Covid-19 в мире.

Ретроградный Меркурий 2020 "тормозил" Covid-19, вероятнее всего, из-за того, что в этот период люди более разобщены и меньше контактируют, поделилась российский астролог Василиса Володина в Instagram.

Эксперт добавила, что в период ретроградности этой планеты дела идут медленнее, затормаживаются перемещения и все процессы общения.

Напомним, 14 октября Меркурий снова стал ретроградным, ретроградность планеты продлится до 3 ноября.

Предыдущий период ретроградного Меркурия был 18 июня – 12 июля.

Викканской жрица Елены Кузьмич говорила, что в ретроградный Меркурий в октябре 2020 нельзя менять работу, начинать обучение на курсах, приобретать технику, делать большие покупки и заключать серьезные сделки.