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Как и когда закончится война в Нагорном Карабахе: прогноз астролога

9 ноября 2020, 06:02

Влад Росс считает, что в итоге армяно-азербайджанского конфликта выиграет помощник Азербайджана.

Нагорный Карабах
Астролог считает, что война в Нагорном Карабахе закончится в пользу Азербайджана / Reuters

Завершение войны в Нагорном Карабахе – это перспектива не ближайших месяцев. Горячая фаза давнего армяно-азербайджанского конфликта затянется еще на год-два.

Об этом в комментарии Главреду рассказал астролог Влад Росс.

"Если война или новый виток эскалации начинается на ретроградном Марсе (а в Нагорном Карабахе произошло именно так), это значит, что начавшееся противостояние быстро не закончится. Ведь Марс – это планета военных действий, а его ретроградное движение указывает на возобновление войн. Окончания такой войны можно ожидать лишь после завершения полного цикла Марса, то есть примерно два года", – пояснил Росс

Астролог напомнил, что Путин ввел войска в Крым и развязал войну против Украины именно на ретроградном Марсе, потому война на Донбассе так затянулась.

Читайте такжеПесенка Армении в Нагорном Карабахе спетаПо прогнозу Влада Росса, благодаря "самой могущественной армии на Черном море", то есть турецкой, Армения будет добита, и конфликт в Нагорном Карабахе разрешится не в ее пользу.

"К тому же, отход от власти Путина (скорее всего, из-за его безвременной кончины) также сыграет против Армении. Хотя Путин и так не торопится ей помогать: он очень не любит людей, в данном случае – Пашиняна, которые приходят к власти через "цветные революции" – таких людей он "кидает" и подставляет. Несмотря на то, что Армения – член ОДКБ, и Путин, казалось бы, должен защищать ее, но в сложившей ситуации он палец о палец не ударил, чтобы помочь. Путин втайне договорился с президентом Азербайджана, предав Армению", – добавил астролог.

Так что, по мнению Влада Росса, Азербайджан останется с Нагорным Карабахом, но лишь при помощи Турции.

"При этом в результате всех этих событий Турция только усилит свое влияние не только на Азербайджан, но и в регионе в целом. Шовинистически настроенный Эрдоган стремится возродить империю, собрав исламские государства", – резюмировал астролог.

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Нагорный Карабах Азербайджан Армения Турция астролог Владимир Путин Влад Росс астрологический прогноз Никол Пашинян
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