Астролог рассказал о будущем Марины Порошенко в политике

По словам астролога, в гороскопе Марины Порошенко ничто не указывает на политическое будущее и качества, необходимые для политика / УНИАН

Марина Порошенко хотя и пройдет в Киевсовет в результате местных выборов, однако политиком ей не быть. В натальной карте супруги Петра Порошенко нет ни одного намека на то, что она способна проявить себя в политике или занимать какие-либо политические посты.

Об этом в комментарии Главреду заявил астролог Влад Росс.

По мнению астролога, Марина Порошенко – "такая же домохозяйка и супруга политика, как и Светлана Тихоновская в Беларуси".

Выдвижение Марины Порошенко на киевские выборы первым номером в списке партии Европейская солидарность, по словам Влада Росса, является не более чем следованием модной тенденции.

"Политологи заметили тенденцию: жены политиков выходят на первые политические роли и без потери репутации их супругов участвуют в выборах. Даже если Марина Порошенко проиграет, для Петра Алексеевича ничего плохого не случится. Хотя политтехнологи надеются, что она, как Светлана Тихановская, неожиданно выиграет выборы. Так что это просто модная тенденция – отправлять в бой женщин. Вот и от Слуги народа тоже выдвинута женщина на пост мэра Киева…", – считает Влад Росс.

Читайте такжеГороскоп на октбярь-2020 для всех: Дева "на коне", а на голову Водолею полетят "шишки"По мнению астролога, Украина еще не доросла до того уровня, когда будет способна воспринимать в качестве лидера женщину.

"К тому времени, когда женщины начнут занимать в нашей стране ключевые государственные посты, в Украине, наверное, полностью будет уничтожена коррупция", – отметил Росс.

Астролог не сомневается, что Марина Порошенко пройдет в Киевсовет и проведет туда команду Европейской солидарности, однако сама на своем новом месте работы появляться будет редко.

"Фамилия Порошенко на этих выборах будет звучать интересно и заманчиво. Потому секта фанатов Порошенко (приблизительно 10%), естественно, проголосует за эту фамилию. Таким образом, Марина Порошенко окажется в Киевсовете. Однако не думаю, что она будет особо часто появляться на работе", – прогнозирует Росс.

При этом астролог отметил, что гороскоп Марины Порошенко указывает на отсутствие важных для политика качеств.

"В момент ее рождения восходила Дева, знак подчиненности, а все планеты находятся у нее в 6-ом доме гороскопа в Водолее: Меркурий, Венера, Юпитер, Солнце, Сатурн. Марина Порошенко – явный Водолей, который при этом постоянно находится у кого-то в подчинении и под чьим-то влиянием. Руководить она может разве что дома, в семье, своим мужем. К тому же, в гороскопе госпожи Порошенко сильный тау-квадрат к Нептуну, а Нептун – планета, управляющая Рыбами, которые, как правило, молчаливы и не обладают красноречием, так необходимым для политика. Красноречие в гороскопе Марины Порошенко полностью перечеркнуто звездами", – считает Влад Росс.

Кроме того, Росс считает, что, поскольку Марина Порошенко полностью управляема своим супругом, это значит, что в Киевсовете, по сути, у нас будет сидеть ее супруг.

"Так что, говоря о Марине Порошенко, мы подразумеваем, что в Киевсовет проходит Петр Порошенко", – резюмировал астролог.

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