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Астролог рассказал, чем счастлив каждый знак Зодиака

17 августа 2020, 06:32

Влад Росс поведал, без чего не мыслят себя счастливым разные знаки Зодиака.

гороскоп
Астролог рассказал, какой из знаков Зодиака испытывает счастье, разрушая все вокруг, какой – похваставшись машиной

Счастье для всех заключается в разных вещах. Однако, как правило, представителей каждого из знаков Зодиака объединяет общее устремление к чему-то, без чего просто не мыслит себя счастливым каждый из них.

Об этом в комментарии Главреду заявил астролог Влад Росс. Он рассказал, что является залогом счастья для всех знаков Зодиака.

Овен. Для Овнов самое важное и нужное для счастья – это выглядеть сногсшибательно, эффектно и круто, осознавать, что они в чем-то лучше всех. И вообще, слово "я" – самое главное для представителей этого знака.

Телец. Для Тельцов самое главное – это деньги. Ни один Телец не может представить себе спокойную и счастливую жизнь без материальной защищенности и стабильности.

Близнецы. Общение – это самое главное, без чего не мыслит счастья Близнецы. Потому приятели и подруги – самые важные люди в их жизни.

Рак. Раки находят счастье в семье, родственных связях. Для них наивысшее удовольствие – соблюдать семейные традиции и углубляться в корни.

Лев. Львам для счастья необходимы веселье и любовь, иначе никак. Также они не мыслят себя без светской жизни.

Читайте такжеАстролог назвал страны, которые идеально подходят каждому знаку ЗодиакаДева. Как ни крути, но для Дев главным в жизни является работа. Они, как истинные трудоголики, просто жить не могут без нее. Также Девы испытывают счастье от исполнения долга перед кем бы то ни было: перед семьей, родителями и т.д.

Весы. Для Весов крайне важны партнерские отношения и брак. Весы никогда не будут счастливы, если они идут по жизни сами, без супруга/супруги.

Скорпион. Для Скорпионов главным в жизни является секс и разрушения. Для того, чтобы что-то начать, Скорпиону непременно нужно разрушить все старое до основания, и этим процессом они просто упиваются. Страсть и желание также много значат в их жизни.

Стрелец. Для Стрельцов самое необходимое для счастья – религия и философия. Им важно понимать, для чего они здесь – в этом месте, на этой планете, им важно понимать смысл бытия. Пожалуй, это самый духовный знак Зодиака.

Козерог. Для Козерогов главное в жизни – это карьера. Они не будут счастливы, осознавая, что не добились жизненных высот. Они также чувствуют себя счастливыми, осознавая, что они в чем-то лучше всех, или что они обладают чем-то, чего нет у других, например, машиной.

Водолей. Для счастья Водолеев необходимы две составляющие – свобода и дружба. Им важно чувствовать себя причастным к хорошей теплой компании или какому-то социальному движению.

Рыбы. Для Рыб важны тайны, мистика, магия, нирвана, а также любовь и наслаждение сексом. Погрузившись в мир всего этого, Рыбы чувствуют себя по истине счастливыми.

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