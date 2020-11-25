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Чем страшен в гневе каждый знак Зодиака

25 ноября 2020, 05:33

По словам Влада Росса, если вам не повезло разозлить Овна, готовьтесь к громкому скандалу, если Скорпиона или Козерога – бойтесь за свою жизнь.

ссора
По словам астролога, некоторые знаки Зодиака в гневе становятся крайне опасны / Фото pixabay.com

Каждый из знаков Зодиака по-своему проявляет эмоции, в том числе гнев. Один, гневаясь, бьет посуду, другой – дерется, третий – ранит словами. Однако есть и такие знаки, которым не присуща гневливость, а потому при ссорах они не проявляют каких-либо ярких эмоций. Чтобы разозлить таких, нужно очень постараться.

Астролог Влад Росс рассказал Главреду, чем страшен гнев каждого из знаков Зодиака, и к чему готовиться, если именно вы спровоцировали вспышку злости.

Овен. Овен в гневе начинает бить посуду и бросаться тарелками. Он известен своей способностью неожиданно взрываться. И хотя пламя ярости Овна вспыхивает мгновенно, его легко потушить – просто нужно знать к нему подходы. Среди прочего Овна можно просто полить водой в прямом смысле – и он остынет, быстро успокоиться. Как правило, впоследствии Овен очень жалеет о своих вспышках. Но спокойного Овна и краткую передышку вы получаете недолго, ровно до следующего взрыва. Особенно Овен преображается, когда пьет алкоголь: он меняется до неузнаваемости и становится очень взрывоопасным.

Читайте такжеВ декабре может исчезнуть человечество: астролог назвал опасную датуТелец. Чтобы разозлить Тельца, нужно очень постараться, поскольку это необыкновенно спокойный знак Зодиака. Но, если вам удалось показать "красную тряпку", берегитесь – он способен просто порвать вас на части. Если Телец начал гневаться, то лучше не находиться на "линии огня", иначе он вас уничтожит, как бык тореадора. Телец может долго терпеть и сдерживаться, но, когда взорвется, он будет намного опаснее Овна. Кроме того, Телец, в отличие от Овна, долго не может остыть.

Близнецы. У Близнецов, находящихся в гневе, начинается другая беда – "словесный понос". Они стараются ударить словом, критикой, сплетнями. Главное оружие Близнецов – умение разнести своего обидчика в пух и прах словами. Хотя, в принципе, Близнецы – уравновешенный знак, как и любой "воздушный" знак, они, если их чувства по-настоящему задеты, могут убить одним своим саркастическим замечанием, метким словцом. Мой совет – просто не высказывайте свое мнение о Близнецах, чтобы не злить их; всегда говорите им, что они прекрасны и замечательны. Еще один момент – всегда хвалите фотографии Близнецов, потому что они очень любят фотографироваться и болезненно воспринимают любые замечания и критику своих фото в тех же соцсетях. Запомните: разок покритикуйте фото Близнецов в Instagram – наживете себе врага.

Рак. Рак – самый обидчивый знак Зодиака. Он всегда экспрессивен, эмоционален, но при этом может быть немногословен. Рак всегда вам ярко продемонстрирует, насколько он приуныл и как оскорблен вами, а затем в пассивно-агрессивной форме перейдет в наступление. Рак будет выразительно обижаться, демонстрируя как сильно вы его ранили. После этого молчаливый гнев Рака может превратиться в слезы, даже у мужчин. И именно в этот момент наружу вырвется все то нереализованное чувство гнева, которое пытался спрятать Рак. Кроме того, следует помнить, что Рак способен затаить обиду очень надолго, а то и навсегда.

Читайте такжеНазваны знаки Зодиака, которые родились для удаленной работыЛев. Гнев Льва вы не спутаете ни с чьим другим, поскольку он очень громкий. Это – настоящий львиный рык. Когда Лев гневается, это превращается в целое театральное представление, когда он впадает в по истине львиную ярость и становится громогласными. Лев в гневе способен бросаться обидными словами, не задумываясь о чувствах и эмоциях человека, на которого обрушился его гнев. Однако Лев быстро отходит и способен простить любых обидчиков, даже человека, который довел его до яростного оцепенения. Но – Лев никогда не будет извиняться, поскольку он слишком горд.

Дева. Дева всегда подавляет эмоции, в том числе и гнев. Она чувствует себя очень некомфортно, выражая гнев. Дева относится к знакам Зодиака, которым эта эмоция очень тяжело дается, и потому она держит свой гнев в себе до тех пор, пока не взорвется из-за какой-то неучтенной мелочи. Например, вы можете шикарно вычистить всю квартиру, навести порядок, но Дева из-за сдерживаемого ранее гнева взорвется, увидев всего лишь брошенные носки. Вспышки гнева у Девы случаются настолько неожиданно, что сложно понять, из-за чего конкретно она произошла. Часто нереализованный гнев Девы бьет по ее же здоровью, особенно страдает пищеварительная система, в частности, желудок. Потому Деве, как никому другому, нужно обязательно ходить к психотерапевту.

Весы. Весы почти не умеют гневаться. Они способны воспринимать обиду с улыбкой на лице либо нервно смеяться, когда все плохо. Больше всего Весы не любят любовные стычки. Они проявляют гнев очень лаконично, потому что по жизни стараются проявлять только красивые эмоции. Весы всегда стремятся как можно быстрее примириться. Но все-таки иногда и они теряют самообладание. Чтобы погасить гнев Весов, им нужно что-то подарить – подарок все сглаживает, причем порой достаточно коробки конфет.

Скорпион. Это самый гневливый знак Зодиака, который не прощает ничего и никогда. Скорпион не простит вас до скончания века даже за сущий пустяк. Особенно – предательства. С Скорпионом лучше открыто и честно враждовать, вести борьбу, нежели предавать его и действовать подло. Больше всего Скорпион ненавидит предательство. Скорпион – это настоящий граф Монте-Кристо, способный просадить все свое состояние, лишь бы отомстить. Гнев его безжалостен. Скорпиона тяжело разозлить, поскольку это статичный знак зодиака, но, если он в гневе, то сделает все, чтобы никто не путался у него под ногами, уберет всех со своего пути. Скорпион вполне способен замыслить убийство или отравление. Скорпион очень жесток и полон сарказма. В гневе он может обрушить на вас такое, чего вы от него никогда не ожидали услышать, ведь думали, что знаете его от и до, будучи знакомы много лет. Кроме того, гневом Скорпион способен истязать себя и довести себя до полного эмоционального разрушения. Неспроста его чаще всего изображают направляющим жало в себя – гнев Скорпиона его же и разрушает.

Читайте такжеГороскоп на ноябрь-2020: Скорпиону на голову посыплются деньги, а Весов – объегорятСтрелец. Стрелец, как любой "огненный" знак Зодиака, быстро вспыхивает. Он обладает огненным запалом, легко воспламеняется, особенно если кто-то из оппонентов использует слова, которые сильно ранят Стрельца и подвергают сомнению его авторитет. Я бы рекомендовал Стрельцам, которые чувствуют, что начинают гневаться, отойти в сторону подождать, а потом вернуться к беседе, или, если возможность, то уехать с места перепалки, удалиться от человека, который разозлил. Стрелец способен отойти от гнева и обиды, простив и забыв причиненную ему боль.

Козерог. Козерог имеет до ужаса разрушительный гнев. Своим гневом он лупит в одну точку. Козерог относится к гневу очень серьезно и старается не выражать его вплоть до момента, пока не переполнится злостью до предела. Козерога трудно разгневать, как и Тельца, но, если вы это все же сделали, то будьте готовы, что Козерог вынесет вас ногами вперед. Он в состоянии разрушить все, что попадется ему на пути. Если у Козерога под рукой будет нож, он способен даже его пустить в ход. Взрыв гнева Козерога всегда очень шокирует окружающих.

Водолей. Водолей не любит гневаться, а если случается, то его гнев – тихий. Водолей всегда избегает любых "страстей-мордастей" и мало что может заставить его гневаться. Однако он не переносит стервозности в людях. Потому Водолей нередко предпочтет жить один, отдельно от всех, лишь бы не сталкиваться с проявлениями стервозности. Водолей всегда очень спокоен, и нужно очень постараться, чтобы разозлить его и вывести из себя. Однако, если кому-то удастся сильно задеть Водолея, его просто переклинивает. Ведь Водолеем управляет Уран, который отвечает за нервную систему человека. Потому, если Водолея серьезно задевают за живое, он становится эмоционально и энергетически перегруженным, начинает гневаться. В такой ситуации Водолею лучше всего прогуляться: общение с природой, прогулка к морю или реке быстро помогают Водолею прийти в себя.

Рыбы. У Рыб очень стервозный и эмоциональный гнев. Однако благодаря тому, что Венера, планета любви, в их знаке находятся в экзальтации, потому Рыбы не очень часто злятся и, как правило, обладают весьма "сладким" характером. Но и они иногда вспыхивают. Окружающим с Рыбами непросто: неспроста их знак изображают, как две рыбы – не ясно, какая из них в данный момент плывет рядом с тобой. Приступы гнева Рыб могут быть жестокими и разрушительными, в том числе и саморазрушительными. Но как только Рыбы перебесятся, все тут же налаживается. К тому же, Рыбы способны попросить прощения и признать, что были неправы. Однако не расслабляйтесь, ведь срыв может произойти на следующий день снова.

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